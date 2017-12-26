Кроссовер Changan CS75 дебютировал на российском рынке

В российских дилерских центрах стартовали «живые» продажи нового китайского кроссовера Changan CS75, который был представлен публично ещё в 2016 году в рамках международного автосалона в Москве. Сообщается, что базовое исполнение модели обойдётся российским клиентам в 1 249 000 рублей.

Согласно данным российских автомобильных изданий, в РФ новый кроссовер Changan CS75 будет предложен в двух комплектациях – «Комфорт» и «Люкс». Вне зависимости от выбранного варианта исполнения под капотом модели расположится 1,8-литровый бензиновый турбодвигатель, мощность которого составляет 163 лошадиные силы. В роли трансмиссии выступает «автомат».Отмечается, что стоимость кроссовера составляет 1 249 000 рублей, но на официальном портале компании Changan рекомендуют уточнять конечную стоимость у дилера. В стандартном оснащении модель имеет передний привод, но за дополнительные 90 000 рублей клиентам предложат модель с полным приводом. Уже в «базе» новинка имеет кондиционер, две подушки безопасности и ассистент парковки.

Васисуалий Мурчалов

Что касается комплектации люкс, то такой Changan CS75 сможет порадовать владельцев боковыми подушками безопасности, камерой заднего вида, кожаными сидениями и круиз-контролем. Стоимость модели составляет 1 349 000 рублей.