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| | На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

Вчера, 16:37
Японские машиностроители выводят в продажу свой новый компактный кроссовер Suzuki XBee. Изначально транспортное средство будет реализовываться на внутреннем рынке, а о его выходе за пределы Страны восходящего Солнца ничего не говорится. Автомобиль предлагается минимум за 1 765 800 йен (порядка 910 000 рублей).

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

Основой для кроссовера Suzuki XBee послужил компактвэн Suzuki Hustler. При этом паркетник превосходит своего соплатформенника по размерам. При габаритах в 3760х1670х1705 миллиметров автомобиль имеет расстояние между осями в 2435 мм. Машина получила дорожный просвет в 180 мм.
 
В моторном отсеке компактного кроссовера Suzuki XBee расположился агрегат объемом 1.0 литр. Установка получила турбонаддув, благодаря чему ее производительность составляет 99 лошадиных сил. Двигатель комплектуется шестидиапазонной автоматической трансмиссией. Для нового Suzuki XBee предусмотрены как передний, так и полный приводы.

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

На рынок отправляется компактный кроссовер Suzuki XBee

 

Представители компании Suzuki подчеркнули, что кроссовер Suzuki XBee позволит клиентам добиться большей персонализации автомобиля. Это возможно благодаря различным цветным вставкам и декоративным панелям, доступным для новинки.

Иван Головин
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