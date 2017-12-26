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| | Объявлена стоимость плагин-гибридной версии Hyundai Ioniq PHEV

Объявлена стоимость плагин-гибридной версии Hyundai Ioniq PHEV

Сегодня, 06:00
Южнокорейский производитель авто Hyundai совместно с североамериканским подразделением представили прайс-лист на новую пятидверку плагин-гибрид Hyundai Ioniq PHEV. В модельном ряду новинка займет место между полностью электрическим Ioniq Electric и гибридом Ioniq Hybrid.

Объявлена стоимость плагин-гибридной версии Hyundai Ioniq PHEV

 

Базовая комплектация плагин-гибрида Hyundai Ioniq PHEV на авторынке Северной Америки обойдется в 24,95 тысяч долларов, что соответствует 1,4 миллиону рублей. Основными конкурентами южнокорейской модели станут Toyota Prius и Honda Clarity Plug-in Hybrid.

Модель Ioniq PHEV получила двигатель 4V объемом 1,6 литров мощностью 104 «лошади», а также электромотор мощностью 45 кВт (60 «лошадей»). В качестве трансмиссии предлагается шестискоростной вариатор. Автомобиль оснастили литий-ионными батареями, емкость которых составляет 8,9 кВт-ч.
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