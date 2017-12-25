В сеть попали первые изображения "заряженного" седана Jaguar XF SVR

В интернете появились рендерные изображения автомобиля Jaguar XF SVR, которые пока не планируется к выпуску. Но независимые художники презентовали свою визуализацию того, какой имела бы вид «заряженная» модель.

Дмитрий Павличко

Первые рендеры Jaguar XF SVR в сеть выложил Никита Аксенов. «Заряженная» машина изображена с новым набором аэродинамических компонентов, выполненных из углепластика. В задней половине авто расположился аэродинамический спойлер, а задний бампер получил диффузор.По мнению создателей набросков, под капот Jaguar XF SVR может получить 8-цилиндровый турбодвигатель объемом 5,0 литров, благодаря которому новинка сможет конкурировать с седанами Mercedes-Benz. Но инженеры марки не собираются выпускать «заряженный» седан Jaguar XF SVR, ибо в настоящее время марка сделала ставку на производство кроссоверов.