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| | В сеть попали первые изображения "заряженного" седана Jaguar XF SVR

В сеть попали первые изображения "заряженного" седана Jaguar XF SVR

Вчера, 20:00
В интернете появились рендерные изображения автомобиля Jaguar XF SVR, которые пока не планируется к выпуску. Но независимые художники презентовали свою визуализацию того, какой имела бы вид «заряженная» модель.

В сеть попали первые изображения "заряженного" седана Jaguar XF SVR

 

Первые рендеры Jaguar XF SVR в сеть выложил Никита Аксенов. «Заряженная» машина изображена с новым набором аэродинамических компонентов, выполненных из углепластика. В задней половине авто расположился аэродинамический спойлер, а задний бампер получил диффузор.

По мнению создателей набросков, под капот Jaguar XF SVR может получить 8-цилиндровый турбодвигатель объемом 5,0 литров, благодаря которому новинка сможет конкурировать с седанами Mercedes-Benz. Но инженеры марки не собираются выпускать «заряженный» седан Jaguar XF SVR, ибо в настоящее время марка сделала ставку на производство кроссоверов.
Дмитрий Павличко
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