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| | Кроссовер Geely Boyue обошел по продажам Volkswagen Tiguan

Кроссовер Geely Boyue обошел по продажам Volkswagen Tiguan

Сегодня, 22:00
В Китае наблюдается рост продаж кроссовера Geely Boyue. За ноябрь текущего года машина получила третье место в перечне наиболее востребованных SUV в Поднебесной.

Кроссовер Geely Boyue обошел по продажам Volkswagen Tiguan

 

В КНР местные дилеры реализовали больше 30 000 экземпляров Geely Boyue. Этот результат позволил китайскому кроссоверу обойти немецкий Volkswagen Tiguan, уровень сбыта которого достиг 28 000 единиц. В обозримом будущем на домашнем рынке ожидается пересмотренный Geely Boyue с системой полного привода.

Среди отличий новинки стоит выделить иной рисунок LED-матриц на задних фонарях, улучшенные шумоизоляционные качества, электронный рычаг АКПП, более качественную отделку интерьера и новую аудиосистему с тачскрином. В моторном отсеке машины разместились 2-литровый 141-сильный агрегат и турбодвигатель объемом 1,8 литра с производительностью 163 и 184 л.с. Они приводятся в действие 5-секционной механикой, 6-скоростной МКПП и 6-диапазонной роботизированной трансмиссией с двойным сцеплением. В списке оснащения нужно отметить бесключевой доступ, кнопочное зажигание, климат-контроль, компьютерный стояночный тормоз, индикатор парковки и иные опции.
Дмитрий Павличко
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