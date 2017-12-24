Премиальный седан Mercedes-Benz A-Class заснят фотошпионами

Немецкая премиальная компания Mercedes-Benz продолжает тест-драйв седана Mercedes-Benz A-Class. Раньше уже появилась информация, что модель представят в 2018 году, в том же году она и выйдет на рынок.

Дмитрий Павличко

Недавно на просторах интернета были обнародованы новейшие шпионские фотоснимки премиального седана Mercedes-Benz A-Class. При рассмотрении фотографий становится ясно, что автомобиль оказался скрытым под плотной камуфляжной пленкой, так как инженеры пока не желают показывать свое творение. Новинка построена на архитектуре прототипа Mercedes-Benz A Sedan, показанного весной 2017 года.Отмечается, что под камуфляж угодили не все подробности. Автомобиль получил полностью серийные фары спереди и сзади. Кроме того, седан снабдили обширным багажным отсеком, что удивительно для авто такого класса.Вероятно, Mercedes-Benz A-Class может выступить доступным автомобилем в новой линейке немецкой марки. Данная модель будет дешевле Mercedes-Benz CLA, за который автолюбители выложат 2 180 000 рублей.