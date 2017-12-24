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| | Представлен 710-сильный Bentley Bentayga от Startech

Представлен 710-сильный Bentley Bentayga от Startech

Сегодня, 16:42
Тюнинговая компания Startech является одним из первых ателье, инженеры которого создали программу по кастомизации люксового внедорожника Bentley Bentayga. Компания презентовала 710-сильный Bentley Bentayga, несмотря на то, что пакет доработок был создан раньше.

Представлен 710-сильный Bentley Bentayga от Startech

 

Роскошный автомобиль получил ширококузовной обвес, расширенные арки колес, карбоновые задние и передние бампера, четыре патрубка выхлопной системы и светодиодный стоп-сигнал. Еще переработанный внедорожник оснастили колесными дисками размером 23 дюйма, карбоновым спойлером и светодиодными огнями дневного света.

Салон новинки также подвергся доработкам, и как сообщают представители тюнинг-ателье, он обладает неограниченными возможностями по улучшению его характеристик. Тюнеры увеличили производительность 6-литрового мотора до 710 лошадиных сил вместо предлагаемых 600 л.с.
Дмитрий Павличко
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