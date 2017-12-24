Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

Эксперты внимательно изучили каталог аксессуаров для автомобиля на AliExpress, чтобы преподнести автолюбителю идеальный новогодний подарок. Некоторые из них выглядят весьма странно.

Эксперты не сомневаются, что некоторые гаджеты полезны только в качестве красивой теории, а на практике не принесут пользы, но другие аксессуары не оставят вас равнодушными. Например, автомобильная микроволновая печь, всегда приятно есть разогретую пищу.

Тем водителям, которые не желают тратиться на гостиницу, но знают на практике – спать в машине настоящая мука, можно прикупить надувной матрас. Он легко собирается на заднем ряду, можно выспаться от души. Интересный девайс – бегущая строка.

С её помощью можно общаться с другими участниками дорожного движения, поблагодарить автомобилиста за возможность совершить обгон или пригласить его это сделать. Что касается вышеобозначенного футуризма, то к нему относятся и светоотражающая лента, и автомобильный душ.

Эмиль Ажар

Если же спуститься с небес на землю, то можно купить автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя, чтобы иметь возможность подключить любой девайс. В наше высокотехнологичное время такой подарок придется весьма кстати.