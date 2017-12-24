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| | Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

Сегодня, 15:11
Эксперты внимательно изучили каталог аксессуаров для автомобиля на AliExpress, чтобы преподнести автолюбителю идеальный новогодний подарок. Некоторые из них выглядят весьма странно.

Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

 

Эксперты не сомневаются, что некоторые гаджеты полезны только в качестве красивой теории, а на практике не принесут пользы, но другие аксессуары не оставят вас равнодушными. Например, автомобильная микроволновая печь, всегда приятно есть разогретую пищу.

Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

 

Тем водителям, которые не желают тратиться на гостиницу, но знают на практике – спать в машине настоящая мука, можно прикупить надувной матрас. Он легко собирается на заднем ряду, можно выспаться от души. Интересный девайс – бегущая строка.

Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

 

С её помощью можно общаться с другими участниками дорожного движения, поблагодарить автомобилиста за возможность совершить обгон или пригласить его это сделать. Что касается вышеобозначенного футуризма, то к нему относятся и светоотражающая лента, и автомобильный душ.

Названы самые необычные аксессуары для автомобиля на AliExpress

 

Если же спуститься с небес на землю, то можно купить автомобильный разветвитель гнезда прикуривателя, чтобы иметь возможность подключить любой девайс. В наше высокотехнологичное время такой подарок придется весьма кстати.
Эмиль Ажар
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