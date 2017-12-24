Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

Житель Змеиногорска Алтайского края выставил на продажу крайне редкий экземпляр немецкого автомобиля Wartburg, который некогда сходил с конвейера предприятий в ГДР.

Эмиль Ажар

Wartburg оказался на локальном автомобильном рынке благодаря советским военнослужащим, которые перегоняли модель в 80-90-х годах прошлого столетия. Если в обозначенный период встретить их на дорогах можно было запросто, то сейчас это большая редкость.Продавец утверждает, что Wartburg находится в прекрасном состоянии, все системы работают в штатном режиме, машина на ходу. Под капотом редкого седана установлен двигатель на 1,3 литра производства Volkswagen. Он обеспечивает отдачу в 70 лошадей.Единственный недостаток Wartburg – кузов. Он с течением времени подвергся коррозии, говорит продавец. Мужчина просит за редкую восточногерманскую модель всего 30 тыс. рублей. Стоит напомнить, что последний экземпляр автомобиля сошел с конвейера в 1991 году, через два года после падения Берлинской стены.