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| | Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

Сегодня, 14:06
Житель Змеиногорска Алтайского края выставил на продажу крайне редкий экземпляр немецкого автомобиля Wartburg, который некогда сходил с конвейера предприятий в ГДР.

Житель Алтайского края продает редкий немецкий автомобиль Wartburg

 

Wartburg оказался на локальном автомобильном рынке благодаря советским военнослужащим, которые перегоняли модель в 80-90-х годах прошлого столетия. Если в обозначенный период встретить их на дорогах можно было запросто, то сейчас это большая редкость.

Продавец утверждает, что Wartburg находится в прекрасном состоянии, все системы работают в штатном режиме, машина на ходу. Под капотом редкого седана установлен двигатель на 1,3 литра производства Volkswagen. Он обеспечивает отдачу в 70 лошадей.

Единственный недостаток Wartburg – кузов. Он с течением времени подвергся коррозии, говорит продавец. Мужчина просит за редкую восточногерманскую модель всего 30 тыс. рублей. Стоит напомнить, что последний экземпляр автомобиля сошел с конвейера в 1991 году, через два года после падения Берлинской стены.
Эмиль Ажар
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