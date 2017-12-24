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| | Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

Сегодня, 17:37
Эксперты решили составить список из десяти кроссоверов, которые доступны по ценнику до 1 млн рублей. Все модели можно без проблем приобрести на российском авторынке.

Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

 

Лучшим эксперты назвали Volkswagen Tiguan, два поколения которого уже представлены на локальном авторынке. В числе преимуществ кроссовера – моторная гамма. Следом идет Nissan Juke, внешность которого становится предметом ожесточенных споров уже несколько лет: красиво или не очень.

Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

 

Третья строка в списке отходит кроссоверу Mazda CX5, локализация которого позволила сделать модель доступной для рядовых российских автолюбителей. Строкой ниже расположился Skoda Yeti с комфортной подвеской, которая приспособлена для эксплуатации на плохих дорогах.

Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

 

Замыкает пятерку Chevrolet Niva. Что касается других представителей рейтинга, то в него попали Suzuki Grand Vitara, популярность которого стремительно падает, KIA Sportage, более ориентированный на городскую среду. В самом низу списка Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.
Эмиль Ажар
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