Назван ТОП-10 лучших кроссоверов ценой до 1 млн рублей

Эксперты решили составить список из десяти кроссоверов, которые доступны по ценнику до 1 млн рублей. Все модели можно без проблем приобрести на российском авторынке.

Лучшим эксперты назвали Volkswagen Tiguan, два поколения которого уже представлены на локальном авторынке. В числе преимуществ кроссовера – моторная гамма. Следом идет Nissan Juke, внешность которого становится предметом ожесточенных споров уже несколько лет: красиво или не очень.

Третья строка в списке отходит кроссоверу Mazda CX5, локализация которого позволила сделать модель доступной для рядовых российских автолюбителей. Строкой ниже расположился Skoda Yeti с комфортной подвеской, которая приспособлена для эксплуатации на плохих дорогах.

Эмиль Ажар

Замыкает пятерку Chevrolet Niva. Что касается других представителей рейтинга, то в него попали Suzuki Grand Vitara, популярность которого стремительно падает, KIA Sportage, более ориентированный на городскую среду. В самом низу списка Mitsubishi ASX и Toyota RAV4.