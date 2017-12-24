Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

Бюджетный кроссовер Renault Duster, который в Европе реализуется под румынским брендом Dacia, пользуется стабильной популярностью на рынке России, но не секрет, что модель имеет и целый ряд недостатков, обусловленных ценовым сегментом. Журналисты портала «ВладТайм» совместно с техническими экспертами составили рейтинг самых распространенных «болезней» популярного кроссовера.

Прежде всего отметим недостаточно качественное лакокрасочное покрытие, которое, впрочем, вполне соответствует цене Renault Duster. Владельцы отмечают, что при пробеге в 10 000-15 000 километров на кузове появляются небольшие царапины, а сама эмаль теряет яркость оттенка. Кроме того, боковые пороги модели не покрываются защитным покрытием, поэтому краска на них деформируется уже через три зимних сезона.Renault Duster для России оснащается аккумуляторами повышенной ёмкости, что сделано с учётом холодных зим. Наряду с этим эксперты отметили, что аккумуляторы уже через три года теряют свою эффективность из-за осыпания пластин, что приводит к необходимости чаще заряжать батарею.

Принадлежность к бюджетному сегменту сказалась и на креслах с механической регулировкой – через некоторое время крепления сидений теряют свою прочность и разбалтываются. Помимо этого, Renault Duster оснащается дверями от Renault Sandero, которые со временем провисают от большой массы.Рулевая колонка кроссовера имеет довольно плотную компоновку жгутов и проводов, поэтому многие владельцы модели жаловались на перетирку проводки и дальнейшую потерю контакта. Последнее обновление несколько исправило данную проблему, но побороть «болезнь» до конца так и не удалось.

Кроссоверы Renault Duster, оснащенные системой полного привода, имеют подключаемый задний мост, а контакт бортового компьютера и задней оси осуществляется посредством электромагнитного провода, который находится на днище автомобиля без защиты и довольно часто деформируется и выходит из строя.

Среди более серьёзных проблем стоит выделить втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости – многие владельцы бюджетного SUV вынуждены ремонтировать или даже полностью менять стабилизатор уже через три года с момента покупки автомобиля. Кроме того, нередко наблюдается утечка масла из двигателя, а также сбой сход-развала.Уже в 2018 году на автомобильном рынке России дебютирует Renault Duster нового поколения, который, как ожидается, исправит некоторые проблемы. Публичная премьера модели состоялась на автосалоне во Франкфурте, а моторную линейку составят бензиновые двигатели объёмом в 1,6 и 2,0 литра, мощность которых 115 и 145 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,5-литровый «дизель», который сможет генерировать 89, 90 и 110 «лошадок» в зависимости от комплектации.

Васисуалий Мурчалов

Renault Duster новой генерации использует прежнюю платформу, так как установка нового шасси могла существенно увеличить стоимость модели и «выбить» её из бюджетного сегмента. Некоторые источники сообщают, что российская премьера модели может быть перенесена на 2019 год.