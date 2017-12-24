В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

Сегодня, 12:07
Бюджетный кроссовер Renault Duster, который в Европе реализуется под румынским брендом Dacia, пользуется стабильной популярностью на рынке России, но не секрет, что модель имеет и целый ряд недостатков, обусловленных ценовым сегментом. Журналисты портала «ВладТайм» совместно с техническими экспертами составили рейтинг самых распространенных «болезней» популярного кроссовера.

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

 

Прежде всего отметим недостаточно качественное лакокрасочное покрытие, которое, впрочем, вполне соответствует цене Renault Duster. Владельцы отмечают, что при пробеге в 10 000-15 000 километров на кузове появляются небольшие царапины, а сама эмаль теряет яркость оттенка. Кроме того, боковые пороги модели не покрываются защитным покрытием, поэтому краска на них деформируется уже через три зимних сезона.

Renault Duster для России оснащается аккумуляторами повышенной ёмкости, что сделано с учётом холодных зим. Наряду с этим эксперты отметили, что аккумуляторы уже через три года теряют свою эффективность из-за осыпания пластин, что приводит к необходимости чаще заряжать батарею.

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

 

Принадлежность к бюджетному сегменту сказалась и на креслах с механической регулировкой – через некоторое время крепления сидений теряют свою прочность и разбалтываются. Помимо этого, Renault Duster оснащается дверями от Renault Sandero, которые со временем провисают от большой массы.

Рулевая колонка кроссовера имеет довольно плотную компоновку жгутов и проводов, поэтому многие владельцы модели жаловались на перетирку проводки и дальнейшую потерю контакта. Последнее обновление несколько исправило данную проблему, но побороть «болезнь» до конца так и не удалось.

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

 

Кроссоверы Renault Duster, оснащенные системой полного привода, имеют подключаемый задний мост, а контакт бортового компьютера и задней оси осуществляется посредством электромагнитного провода, который находится на днище автомобиля без защиты и довольно часто деформируется и выходит из строя.

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

 

Среди более серьёзных проблем стоит выделить втулки и стойки стабилизатора поперечной устойчивости – многие владельцы бюджетного SUV вынуждены ремонтировать или даже полностью менять стабилизатор уже через три года с момента покупки автомобиля. Кроме того, нередко наблюдается утечка масла из двигателя, а также сбой сход-развала.

Уже в 2018 году на автомобильном рынке России дебютирует Renault Duster нового поколения, который, как ожидается, исправит некоторые проблемы. Публичная премьера модели состоялась на автосалоне во Франкфурте, а моторную линейку составят бензиновые двигатели объёмом в 1,6 и 2,0 литра, мощность которых 115 и 145 лошадиных сил. Также клиентам предложат 1,5-литровый «дизель», который сможет генерировать 89, 90 и 110 «лошадок» в зависимости от комплектации.

Эксперты рассказали о недостатках кроссовера Renault Duster

 

Renault Duster новой генерации использует прежнюю платформу, так как установка нового шасси могла существенно увеличить стоимость модели и «выбить» её из бюджетного сегмента. Некоторые источники сообщают, что российская премьера модели может быть перенесена на 2019 год.
Васисуалий Мурчалов
Новости по теме
Обновлённый Dacia Duster 2018 показали на официальном видео
Обновлённый Dacia Duster 2018 показали на официальном видео

Румынский бюджетный бренд Dacia опубликовал официальный видеоролик с участием обновленного кроссовера Dacia Duster 2018, который в России реализуется под

В сети появились фото интерьера кроссовера Renault Duster
В сети появились фото интерьера кроссовера Renault Duster

В интернет попали фотоснимки интерьера стандартного варианта исполнения нового кроссовера Dacia Duster. В России такая модель имеет название Renault Duster.

Renault выпустит обновленную версию кроссовера Duster в 2017 году
Renault выпустит обновленную версию кроссовера Duster в 2017 году

Французская компания подтвердила информацию о выпуске новой версии кроссовера Duster в 2017 году.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости