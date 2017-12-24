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| | В Воронеже из снега слепили Dodge Challenger

В Воронеже из снега слепили Dodge Challenger

Сегодня, 11:14
В Воронеже местные жители слепили из снега копию легендарного американского спорткара Dodge Challenger. Фотографии такой машины были обнародованы в социальных сетях.

 

В Воронеже из снега слепили Dodge Challenger

 

Отмечается, что средство передвижения выполнено в размерах оригинала с его спецификой. Таким образом жители Воронежа отметили наступление зимы.

При рассмотрении обнародованного фотоснимка становится понятно, что снежный автомобиль фактически не отличается от реального Dodge Challenger. Отмечается, что колеса авто созданы из старых покрышек, которые можно отыскать в старых домах. В сети положительно отозвались о созданной фигуре авто. Пользователи сообщили, что во многих дворах стоит установить подобные творения.

Первый Dodge Challenger был выпущен в 1970 году. Он создавался, чтобы составить конкуренцию Chevrolet Camaro, Ford Mustang, Mercury Cougar и Pontiac Firebird.
Дмитрий Павличко
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