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| | Ульяновские областные власти закупят до 150 грузовиков УАЗ "Профи"

Ульяновские областные власти закупят до 150 грузовиков УАЗ "Профи"

Сегодня, 09:47
Ульяновская областная администрация намерена приобрести приблизительно 100-150 новых грузовиков УАЗ "Профи", предназначенных для потребностей коммунальных служб региона. Об этом в интервью сообщил глава области Сергей Морозов.

Ульяновские областные власти закупят до 150 грузовиков УАЗ "Профи"

 

Как сообщает губернатор, осуществление заказа намечено на будущий год. Отмечается, что на грядущей неделе пройдет презентация нового авто для бизнес-сообщества области.

Из сообщения Морозова исходит, что в планы облсовета входит приобретения 100-150 машин УАЗ "Профи" для коммунальных предприятий. Поставки такого количества данных грузовиков традиционно рассматривается местными властями.

Ранее сообщалось, что Ульяновский завод в текущем году собирается продать 2 000 экземпляров УАЗ "Профи", выпуск которых стартовал с началом осени. Компания хочет за счет выпуска этой модели увеличить экспорт в Беларусь на 40-60%. РБ ежегодно закупает у "УАЗ" до 10 000 транспортных средств.
Дмитрий Павличко
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