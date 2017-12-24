Ульяновские областные власти закупят до 150 грузовиков УАЗ "Профи"

Ульяновская областная администрация намерена приобрести приблизительно 100-150 новых грузовиков УАЗ "Профи", предназначенных для потребностей коммунальных служб региона. Об этом в интервью сообщил глава области Сергей Морозов.

Дмитрий Павличко

Как сообщает губернатор, осуществление заказа намечено на будущий год. Отмечается, что на грядущей неделе пройдет презентация нового авто для бизнес-сообщества области.Из сообщения Морозова исходит, что в планы облсовета входит приобретения 100-150 машин УАЗ "Профи" для коммунальных предприятий. Поставки такого количества данных грузовиков традиционно рассматривается местными властями.Ранее сообщалось, что Ульяновский завод в текущем году собирается продать 2 000 экземпляров УАЗ "Профи", выпуск которых стартовал с началом осени. Компания хочет за счет выпуска этой модели увеличить экспорт в Беларусь на 40-60%. РБ ежегодно закупает у "УАЗ" до 10 000 транспортных средств.