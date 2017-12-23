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| | Эксперты разогнались на Mercedes-AMG E63 S до 100 км/ч всего за 3 секунды

Эксперты разогнались на Mercedes-AMG E63 S до 100 км/ч всего за 3 секунды

Вчера, 19:34
Автомобильные эксперты провели тест-драйв Mercedes-AMG E63 S с 650-сильным мотором и выяснили, что модель по динамическим характеристикам превосходит результаты большинства своих конкурентов. Автомобиль разогнался до 100 км/ч всего за 3,0 секунды, а спустя ещё одну секунду седан ехал со скоростью 161 км/ч.

Эксперты разогнались на Mercedes-AMG E63 S до 100 км/ч всего за 3 секунды

 

Mercedes-AMG E63 S построили на платформе от Mercedes-AMG E43, однако тестируемый автомобиль отличается более широкими покрышками. Модель останавливается быстро, но мягко благодаря карбоно-керамической тормозной системе. Трансмиссия на девять скоростей способна переключаться в спортивный и гоночный режимы, а также режим дрифта. Последний предусматривает передачу тяги на заднюю ось, поэтому его не желательно активировать на высоких скоростях.

Кроме того, Mercedes-AMG E63 S получил широкие воздухозаборники, бортовые патрубки выпускной системы и кованные диски колёс. Внешне автомобиль похож на других представителей E-Class. По словам экспертов, данный седан смог превзойти в плане скорости Dodge Charger SRT Hellcat и Cadillaс CTS-V. Стоимость Mercedes-AMG E63 S составляет как минимум 191 500 долларов.
Яна Васильева
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