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| | Опубликованы первые рендеры Mazda 3 нового поколения

Опубликованы первые рендеры Mazda 3 нового поколения

Сегодня, 06:00
Японская компания Mazda в настоящее время разрабатывает свежее поколение Mazda 3, которое должно поступить в продажу в 2019 году. Недавно в интернете были опубликованы первые рендеры легендарного хэтчбека.

Опубликованы первые рендеры Mazda 3 нового поколения

 

Независимые дизайнеры создали изображения с экстерьером новой Mazda 3, отталкиваясь от внешнего вида концепт-кара Kai, премьера которого прошла в сентябре нынешнего года на Токийском автосалоне.

Известно, что концептуальный Kai станет прообразом следующей генерации Mazda 3. Прототип отличается по размерам от актуальной модели. Его длина составляет 4 420 мм, ширина равна 1 855 мм, высота – 1 375 мм, а расстояние между колёсными осями достигает 2 750 мм.

Опубликованы первые рендеры Mazda 3 нового поколения

 

Моторная гамма автомобиля должна расшириться за счёт бензиновых двигателей линейки Skyactive-X, которые не имеют свечей зажигание, а горючее воспламеняется от сжатия. Отметим, что ранее такое решение использовалось только на «дизелях». К сожалению, более детальной информации о грядущей Mazda 3 пока нет.
Яна Васильева
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