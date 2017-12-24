Опубликованы первые рендеры Mazda 3 нового поколения

Японская компания Mazda в настоящее время разрабатывает свежее поколение Mazda 3, которое должно поступить в продажу в 2019 году. Недавно в интернете были опубликованы первые рендеры легендарного хэтчбека.

Независимые дизайнеры создали изображения с экстерьером новой Mazda 3, отталкиваясь от внешнего вида концепт-кара Kai, премьера которого прошла в сентябре нынешнего года на Токийском автосалоне.Известно, что концептуальный Kai станет прообразом следующей генерации Mazda 3. Прототип отличается по размерам от актуальной модели. Его длина составляет 4 420 мм, ширина равна 1 855 мм, высота – 1 375 мм, а расстояние между колёсными осями достигает 2 750 мм.

Яна Васильева

Моторная гамма автомобиля должна расшириться за счёт бензиновых двигателей линейки Skyactive-X, которые не имеют свечей зажигание, а горючее воспламеняется от сжатия. Отметим, что ранее такое решение использовалось только на «дизелях». К сожалению, более детальной информации о грядущей Mazda 3 пока нет.