Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

Союз потребителей США опубликовал перечень моделей, владельцы которых дали им наивысшую оценку. В числе других вопросов у опрошенных спросили, купили бы они снова такой автомобиль?

Владельцы электрического седана Tesla Model S остались довольны динамикой, практичностью и запасом хода машины. Легендарный спорткар Porsche 911 смог попасть в список благодаря прекрасной управляемости и впечатляющей динамике.Несмотря на неудобный доступ в салон, поклонники быстрой езды не разочаровались в 650-сильном Chevrolet Corvette. Флагманский седан Lincoln Continental завоевал любовь своих обладателей за счёт оснащения и отделки интерьера на уровне машин премиум-класса, тогда как его цена соотносится с автомобилями классом ниже.Пикап Ford F-350 покорил владельцев способностью выдерживать самые тяжелые условия. Родстер Mazda MX-5 Miata далеко не самый мощный в своём сегменте, однако его хозяев покорили отличная управляемость и экономичность автомобиля.

Яна Васильева

Японский гибрид Toyota Prius разрабатывался ради экономии горючего, при этом свежее поколение выполняет эту задачу лучше предшественников. Помимо этого, в рейтинг вошли электрокар Tesla Model X, семейный минивэн Honda Odyssey и культовый маслкар Dodge Challenger.