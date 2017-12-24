iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

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iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

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| | Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

Сегодня, 07:00
Союз потребителей США опубликовал перечень моделей, владельцы которых дали им наивысшую оценку. В числе других вопросов у опрошенных спросили, купили бы они снова такой автомобиль?

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

 

Владельцы электрического седана Tesla Model S остались довольны динамикой, практичностью и запасом хода машины. Легендарный спорткар Porsche 911 смог попасть в список благодаря прекрасной управляемости и впечатляющей динамике.

Несмотря на неудобный доступ в салон, поклонники быстрой езды не разочаровались в 650-сильном Chevrolet Corvette. Флагманский седан Lincoln Continental завоевал любовь своих обладателей за счёт оснащения и отделки интерьера на уровне машин премиум-класса, тогда как его цена соотносится с автомобилями классом ниже.

Пикап Ford F-350 покорил владельцев способностью выдерживать самые тяжелые условия. Родстер Mazda MX-5 Miata далеко не самый мощный в своём сегменте, однако его хозяев покорили отличная управляемость и экономичность автомобиля.

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

 

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

 

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

 

Эксперты составили ТОП-10 авто, которые хочется купить снова

 

Японский гибрид Toyota Prius разрабатывался ради экономии горючего, при этом свежее поколение выполняет эту задачу лучше предшественников. Помимо этого, в рейтинг вошли электрокар Tesla Model X, семейный минивэн Honda Odyssey и культовый маслкар Dodge Challenger.
Яна Васильева
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