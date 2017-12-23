iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | На автомобили Hyundai установят голосовых ассистентов

На автомобили Hyundai установят голосовых ассистентов

Вчера, 23:00
Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует представить в рамках ежегодной выставки CES, которая проводится в Лос-Анджелесе, электронного помощника собственной разработки. В создании новинки также участвовали канадские специалисты из SoundHound.

На автомобили Hyundai установят голосовых ассистентов

 

Новый комплекс от Hyundai получил название Intelligent Personal Agent и представляет собой водительский ассистент, выполняющий голосовые команды. Например, водитель сможет при помощи данной системы открывать и закрывать люк, включать и настраивать климат-контроль. Кроме того, новинка способна давать подсказки во время поездки.

На автомобили Hyundai установят голосовых ассистентов

 

По словам представителей компании, премьера Intelligent Personal Agent пройдёт в Лос-Анджелесе на выставке потребительской электроники CES в начале следующего года. Hyundai начнёт интегрировать новый ассистент в мультимедийные комплексы товарных автомобилей не ранее чем через год после дебютного показа. К сожалению, пока неизвестно, какие модели первыми получат Intelligent Personal Agent.
Яна Васильева
Новости по теме
С 2018 года все машины Hyundai будут оснащены голосовым интерфейсом
С 2018 года все машины Hyundai будут оснащены голосовым интерфейсом

Hyundai представила новый голосовой интерфейс, который появиться во всех моделях бренда начиная с 2018 года. Технология будет опробована на гибридном

Новый Hyundai Solaris II поступит в производство к 2017 году
Новый Hyundai Solaris II поступит в производство к 2017 году

Южнокорейский автомобилестроитель Hyundai анонсировал производство нового поколения моделей Solaris. Предполагается, что Solaris II встанет на конвейер уже к

Hyundai представила новый кроссовер Tucson
Hyundai представила новый кроссовер Tucson

Южнокорейский производитель автомобилей Hyundai представил новый кроссовер Tucson в ходе выставки, прошедшей в Женеве. Модель планируют поставить на конвейер в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости