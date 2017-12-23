На автомобили Hyundai установят голосовых ассистентов

Южнокорейский автопроизводитель Hyundai планирует представить в рамках ежегодной выставки CES, которая проводится в Лос-Анджелесе, электронного помощника собственной разработки. В создании новинки также участвовали канадские специалисты из SoundHound.

Новый комплекс от Hyundai получил название Intelligent Personal Agent и представляет собой водительский ассистент, выполняющий голосовые команды. Например, водитель сможет при помощи данной системы открывать и закрывать люк, включать и настраивать климат-контроль. Кроме того, новинка способна давать подсказки во время поездки.

Яна Васильева

По словам представителей компании, премьера Intelligent Personal Agent пройдёт в Лос-Анджелесе на выставке потребительской электроники CES в начале следующего года. Hyundai начнёт интегрировать новый ассистент в мультимедийные комплексы товарных автомобилей не ранее чем через год после дебютного показа. К сожалению, пока неизвестно, какие модели первыми получат Intelligent Personal Agent.