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| | Эксперты: Как ехать, если ехать запрещено

Эксперты: Как ехать, если ехать запрещено

Вчера, 18:16
Эксперты разъяснили распространенную ситуацию, когда ПДД категорически запрещают движение, но вам необходимо добраться до стоянки или отогнать машину на ремонт.

Эксперты: Как ехать, если ехать запрещено

 

Из данного перечня ситуаций, когда эксплуатация транспортного средства строго запрещена, есть ряд исключений, который убедит сотрудника ГИБДД позволить вам продолжить движение. Разумеется, если речь не идет про неисправность тормозной системы или рулевого управления.

Например, перестали работать фары, неисправность застала вас в дороге. Хорошо бы иметь запасной комплект и возить его с собой, говорят эксперты. Что касается тормозной системы, то не стоит искушать судьбу и двигаться медленно с аварийным светом, лучше вызвать эвакуатор.

При дефекте рулевого управления аналогичная ситуация, мало ли куда вас отбросит из-за него. Другое дело, если проблема в усилителе, правилами это не запрещено, но всё зависит от конкретной системы. В большинстве случаев она попросту "сильнее" водителя. Не нужно рисковать.

Если проблемы с прицепом, то стоит надеяться либо на эвакуатор, либо на жителей близлежащих поселений, которые на время могли бы его приютить. В случае отказа привода стеклоочистителей можно попробовать сделать ручное управление с помощью обычной веревки, этого должно хватить до СТО.
Эмиль Ажар
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