Эксперты: Плавность является залогом успеха при езде по льду

Эксперты определили главные составляющие успешной езды автомобиля по льду, в числе которых оказались плавность движения и небольшая скорость. Только в этом случае всё находится под контролем.

Эмиль Ажар

Скользкая дорога обязывает водителя находиться в состоянии высокой концентрации, но не стоит отдаваться на волю рефлексов, считают эксперты. Передвигайтесь на плавном ходу исключительно на пониженных передачах, только в этом случае можно гарантировать вашу безопасность.Русские зимы непредсказуемы. В одно мгновение перед вами гололед, потом вы начинаете двигаться по снегу. Потенциально опасные участки, говорят эксперты, это не повод лихачить и как можно быстрее проскочить дорожный отрезок. Так это не работает."Ровный газ", пониженные передачи, внимание. Три кита, на которых держится безопасность движения по льду. Даже на неровностях не стоит сбавлять скорость, это чревато заносами. Глубокие сугробы стоит преодолевать с разгона, что позволит не увязнуть в них.