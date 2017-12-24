iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Эксперты: Плавность является залогом успеха при езде по льду

Эксперты: Плавность является залогом успеха при езде по льду

Сегодня, 08:00
Эксперты определили главные составляющие успешной езды автомобиля по льду, в числе которых оказались плавность движения и небольшая скорость. Только в этом случае всё находится под контролем.

Эксперты: Плавность является залогом успеха при езде по льду

 

Скользкая дорога обязывает водителя находиться в состоянии высокой концентрации, но не стоит отдаваться на волю рефлексов, считают эксперты. Передвигайтесь на плавном ходу исключительно на пониженных передачах, только в этом случае можно гарантировать вашу безопасность.

Русские зимы непредсказуемы. В одно мгновение перед вами гололед, потом вы начинаете двигаться по снегу. Потенциально опасные участки, говорят эксперты, это не повод лихачить и как можно быстрее проскочить дорожный отрезок. Так это не работает.

"Ровный газ", пониженные передачи, внимание. Три кита, на которых держится безопасность движения по льду. Даже на неровностях не стоит сбавлять скорость, это чревато заносами. Глубокие сугробы стоит преодолевать с разгона, что позволит не увязнуть в них.
Эмиль Ажар
Новости по теме
Эксперты: Как управлять полноприводным автомобилем на скользкой дороге
Эксперты: Как управлять полноприводным автомобилем на скользкой дороге

Российские эксперты рассказали о том, с какими сложностями и неприятностями может столкнуться рядовой автолюбитель во время управления полноприводным

Эксперты назвали проблемы iOS 11.2 Beta 1, из-за которых не стоит обновлять свой iPhone
Эксперты назвали проблемы iOS 11.2 Beta 1, из-за которых не стоит обновлять свой iPhone

Эксперты успели протестировать устройства, обновленные до версии iOS 11.2 Beta 1 и назвали главные недостатки, из-за которых не стоит обновлять свои iPhone.

Эксперты выбрали идеальное авто для водителя-новичка
Эксперты выбрали идеальное авто для водителя-новичка

Проанализировав наиболее распространенные ошибки водителей-новичков, эксперты предоставили список рекомендаций к покупке первого автомобиля, который во многом

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости