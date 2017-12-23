Китайский клон Ford F-150 Raptor от Lifan выйдет на рынок в 2018 году

Китайский автопроизводитель Lifan готовится запустить на домашнем авторынке продажи нового пикапа, который предложат под суббрендом Projen. Примечательно, что автомобиль, который внешне сильно напоминает Ford F-150, появится в дилерских центрах в Поднебесной в 2018 году.

Как пишут китайские СМИ, коммерческое подразделение Lifan выведет на рынок новый полноразмерный пикап Projen в 2018 году. Производство новинки организуют на заводе компании Yunnan Lifan Junma Vehicle Co., принадлежащей Lifan.Модель оснастят 2,5-литровым дизельным турбодвигателем, способным развивать 129 лошадиных сил. В тандеме с мотором будет работать 6-скоростная автоматическая трансмиссия, тип привода – задний или полный. В базовой комплектации автомобиль предложат с 6-диапазонной «механикой».

Яна Васильева

Новый Projen примечателен оптикой сложной формы и крупной радиаторной решёткой с хромированным шильдиком. В целом при разработке внешности автомобиля использовался целый ряд дизайнерских решений от американского пикапа Ford F-150. Цены на китайский «клон» будут названы в середине следующего года.