iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Мнения

iPhone X отличит НЛО от других объектов: Зачем новому гаджету суперспособности?

Новый iPhone сможет распознавать корабли пришельцев

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

От Редактора

С МКС космонавт Рязанский увидел базу НЛО: Новые факты присутствия инопланетян на Земле?

Космонавты МКС видят больше, чем принято считать.

Сюжеты :

«Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом Анфиса Чехова хочет знать, кто её проклял Учёные обнаружили ген, ответственный за несвежее дыхание изо рта Ксения Алфёрова добилась действий от руководства «Л’Этуаль»
| | Китайский клон Ford F-150 Raptor от Lifan выйдет на рынок в 2018 году

Китайский клон Ford F-150 Raptor от Lifan выйдет на рынок в 2018 году

Вчера, 22:00
Китайский автопроизводитель Lifan готовится запустить на домашнем авторынке продажи нового пикапа, который предложат под суббрендом Projen. Примечательно, что автомобиль, который внешне сильно напоминает Ford F-150, появится в дилерских центрах в Поднебесной в 2018 году.

Китайский клон Ford F-150 Raptor от Lifan выйдет на рынок в 2018 году

 

Как пишут китайские СМИ, коммерческое подразделение Lifan выведет на рынок новый полноразмерный пикап Projen в 2018 году. Производство новинки организуют на заводе компании Yunnan Lifan Junma Vehicle Co., принадлежащей Lifan.

Модель оснастят 2,5-литровым дизельным турбодвигателем, способным развивать 129 лошадиных сил. В тандеме с мотором будет работать 6-скоростная автоматическая трансмиссия, тип привода – задний или полный. В базовой комплектации автомобиль предложат с 6-диапазонной «механикой».

Китайский клон Ford F-150 Raptor от Lifan выйдет на рынок в 2018 году

 

Новый Projen примечателен оптикой сложной формы и крупной радиаторной решёткой с хромированным шильдиком. В целом при разработке внешности автомобиля использовался целый ряд дизайнерских решений от американского пикапа Ford F-150. Цены на китайский «клон» будут названы в середине следующего года.
Яна Васильева
Новости по теме
В 2018 году в России дебютирует «убийца» LADA Largus от Lifan
В 2018 году в России дебютирует «убийца» LADA Largus от Lifan

Представители китайской компании Lifan сообщают о том, что в середине 2018 года на автомобильном рынке России дебютирует новый минивэн Lifan M7, который в

Lifan выпустил пиратскую копию пикапа Ford F-150 Raptor
Lifan выпустил пиратскую копию пикапа Ford F-150 Raptor

Китайский автопроизводитель Lifan представил полноразмерный пикап от своей марки Projen. Дизайн «новинки» абсолютно копирует Ford F-150 Raptor нового поколения.

Lifan привезет на авторынок РФ новый флагман 820 в 2017 году
Lifan привезет на авторынок РФ новый флагман 820 в 2017 году

Lifan Motors планирует запустить на рынок РФ в 2017 году седан Lifan 820. Автомобиль презентовали два года назад, однако в продаже в РФ он так и не появился.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости