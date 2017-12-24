Эксперты составили ТОП-10 самых разочаровывающих автомобилей

Эксперты издания Consumer Reports составили рейтинг автомобилей, которые сильно разочаровали своих владельцев. В основе данного исследования – опрос более полумиллиона автомобилистов.

Специалисты использовали несколько критериев оценки, включая комфорт и опыт вождения, стоимость и дизайн, качество системы мультимедиа и т.д. Наконец, финальный штрих – у автовладельцев интересовались, если повернуть время вспять, совершили бы они ту же покупку.

В подвале рейтинга оказался минивэн Dodge Caravan, который слишком производителен для семейного авто. Чуть выше - Fiat 500, к которому предъявили прямо противоположные претензии, то есть модель имеет слишком маленькую мощность. Подвергся критике и Ford Transit Connect.

Эмиль Ажар

Досталось также Infiniti QX60, очень громоздкий кроссовер, говорят эксперты. Dodge Journey продемонстрировал плохие результаты топливной эффективности, чуть ли не худшие в своем сегменте. Nissan Versa раздражает покупателей дешевыми материалами отделки интерьера салона.Chevrolet Trax удерживает четвертую позицию за счет высокого расхода топлива и плохих динамических характеристик. Замыкает тройку Acura ILX, который попросту не соответствует классу премиум, считают специалисты. Наконец, вторая строка отдана Nissan Sentra с плохой управляемостью. На вершине - Mercedes-Benz GLA-Class с плохой трансмиссией.