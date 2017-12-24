Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

Эксперты российских изданий составили рейтинг из двенадцати самых ожидаемых автомобильных новинок, которые вполне могут в 2018 году стать бестселлерами.

На первой позиции в рейтинге Renault Duster, обновление которого назрело уже давно, но провести его решили только сейчас. Вероятно, внедорожник будет презентован в рамках Московского автосалона. Вторая строка осталась за его коллегой по сегменту - Mitsubishi Eclipse Cross.

Замыкает тройку Hyundai Santa Fe. Кроссовер не сильно изменился, но при этом эксперты прогнозируют острый интерес к этой модели со стороны российских покупателей. В пятерку также попала LADA Vesta Cross, которая несомненно является самой ожидаемой на российском авторынке, и Subaru Legacy.

Эмиль Ажар

Наконец, в нижней части рейтинга нашлось место для Jaguar E-Pace и Lexus LS, которым предстоит поделить между собой премиальный сегмент. Специалисты не сомневаются, что обе модели найдут своего покупателя. Не стоит забывать и про Volvo XC40, который доберется до местных дилеров в 2018 году. Также здесь появятся Volkswagen Teramont, BMW X7 и KIA Stinger.