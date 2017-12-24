В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

Мнения

В Японии открылся ресторан для каннибалов: Токио присоединился к Камбодже и Бразилии

В меню ресторана в Токио входит человечина.

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

От Редактора

Нибиру - стабилизатор Солнечной системы: Учёные доказали существование планеты 9

Планета Х оберегает Землю и другие планеты.

Сюжеты :

Психолог рассказал, как сохранить мир за праздничным столом В США подросток убил родителей своей девушки – они считали его неонацистом Американские учёные против размещения комплексов перехватчиков США в космосе «Зайчики» Хью Хефнера назвали своих клиентов и описали условия работы Учёные обнаружили максимум для колебания воды между состояниями Полные люди намного счастливее и довольны собой Учёные выяснили, как в организме человека оказался ВИЧ Австралия сообщила о победе над ИГИЛ и выводе авиации из Сирии и Ирака Анфису Чехову посоветовали в качестве ведущей для «Орла и Решки» Музей в США продаёт эксклюзивные вина с автографами первых людей, ступивших на Луну Вера Брежнева "отказалась от десерта" Сати Казанова сомневается в полезности кофе, заменяя его маслом
| | Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

Сегодня, 13:00
Эксперты российских изданий составили рейтинг из двенадцати самых ожидаемых автомобильных новинок, которые вполне могут в 2018 году стать бестселлерами.

Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

 

На первой позиции в рейтинге Renault Duster, обновление которого назрело уже давно, но провести его решили только сейчас. Вероятно, внедорожник будет презентован в рамках Московского автосалона. Вторая строка осталась за его коллегой по сегменту - Mitsubishi Eclipse Cross.

Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

 

Замыкает тройку Hyundai Santa Fe. Кроссовер не сильно изменился, но при этом эксперты прогнозируют острый интерес к этой модели со стороны российских покупателей. В пятерку также попала LADA Vesta Cross, которая несомненно является самой ожидаемой на российском авторынке, и Subaru Legacy.

Составлен ТОП-12 самых ожидаемых автомобилей 2018 года

 

Наконец, в нижней части рейтинга нашлось место для Jaguar E-Pace и Lexus LS, которым предстоит поделить между собой премиальный сегмент. Специалисты не сомневаются, что обе модели найдут своего покупателя. Не стоит забывать и про Volvo XC40, который доберется до местных дилеров в 2018 году. Также здесь появятся Volkswagen Teramont, BMW X7 и KIA Stinger.
Эмиль Ажар
Новости по теме
Эксперты составили ТОП-12 премьер российского авторынка в 2018 году
Эксперты составили ТОП-12 премьер российского авторынка в 2018 году

Автомобильные эксперты составили список из двенадцати самых ожидаемых новинок российского авторынка, которые появятся только в 2018 году.

Renault Duster возглавил ТОП-4 самых ожидаемых новинок 2018 года на рынке РФ
Renault Duster возглавил ТОП-4 самых ожидаемых новинок 2018 года на рынке РФ

Кроссоверу Renault Duster удалось возглавить список из четырех моделей, которые ждут на российском автомобильном рынке в следующем году. Об этом пишет издание

Составлен ТОП-5 самых значимых премьер автосалона во Франкфурте
Составлен ТОП-5 самых значимых премьер автосалона во Франкфурте

Эксперты издания CarsWeek составили рейтинг из пяти автомобилей, которые дебютировали в рамках франкфуртского автосалона и представляют интерес для российских

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2017 VladTime.ru - новости