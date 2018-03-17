В США арестовали за жертвоприношения группу лиц, говоривших на непонятном языке

В США в штате Техас полицейские задержали дюжину человек, которые приносили в жертву животных в гараже. Информацию о случившемся распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Местные жители позвонили в полицию, так как обнаружили в соседнем доме странные вещи. По словам людей, там происходили жертвоприношения. Сотрудники правоохранительных органов оперативно отреагировали на сигнал и приехали по указанному адресу. Полицейские обнаружили в гараже дюжину людей, оторванные головы курей, овец и расчлененные туши прочих домашних животных.Подозреваемых в жертвоприношении отправили в участок до выяснения всех обстоятельств. При задержании нарушители законодательства общались на непонятном языке. По мнению полицейских, арестованные совершали тайный обряд. Чем на самом деле занимались странные люди пока неизвестно. Ведется следствие, после выяснения всех обстоятельств дела примут решение об ответственности задержанных.