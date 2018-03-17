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| | Власти Африна просят мировое сообщество повлиять на Турцию

Власти Африна просят мировое сообщество повлиять на Турцию

Сегодня, 19:24
Власти сирийского города Африна просят мировое сообщество повлиять на Турцию и заставить ее прекратить обстрелы. По сведениям представителей самоуправления Африна, турецкая артиллерия и авиация спровоцировали масштабные разрушения в городе: убиты десятки людей, в том числе женщин и детей и разбомблены больницы.

Власти Африна просят мировое сообщество повлиять на Турцию

 

Генштаб Турции 20 января сообщил о начале военной операции «Оливковая ветвь». Предполагалось, что турецкие солдаты будут вести борьбу с к3рдскими формированиями в Африне. Действия Анкары решительно осудил Дамаск. Правительство САР подчеркнуло, что Турция посягает на неотъемлемую территорию арабской республики. Вместе с турецкими войсками Африн атакуют и подразделения «Сирийской свободной армии».

Руководители Африна также выказывают беспокойство в связи с лагерем беженцев в районе Шахба, в северо-восточном направлении от Алеппо. Они обратились к мировой общественности с призывом отреагировать на призыв человеческой совести и спасти жизни десятков тысяч перемещенных мирных жителей. Все они находятся под открытым небом без воды и еды.

Москва в связи с этими событиями призвала все стороны конфликта к сдержанности. Тем временем, в турецком Генштабе опровергли сообщения об обстреле своими войсками медучреждений в больнице.
Дарья Светозарова
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