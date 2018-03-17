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| | КНР отправит в космос спутник для зондирования Земли на расстоянии

КНР отправит в космос спутник для зондирования Земли на расстоянии

Сегодня, 17:42
Китай сообщил о запуске спутника для зондирования Земли из космоса. Стартовал он в 17:15 по местному времени или в 10:15 по Москве в субботу 17 марта. Запуск проводился на космодроме Цзюцюань в провинции Ганьсу.

КНР отправит в космос спутник для зондирования Земли на расстоянии

 

Аппарат выводила на околоземную орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2D». Появились сведения о том, что старт был удачным, и аппарат достиг заданных координат. Спутник создавался для изучения Голубой планеты на расстоянии. Устройство будет зондировать Землю на предмет исследования наземных ресурсов. К работе спутник приступит уже в ближайшее время.
Дарья Светозарова
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