КНР отправит в космос спутник для зондирования Земли на расстоянии

Аппарат выводила на околоземную орбиту ракета-носитель «Чанчжэн-2D». Появились сведения о том, что старт был удачным, и аппарат достиг заданных координат. Спутник создавался для изучения Голубой планеты на расстоянии. Устройство будет зондировать Землю на предмет исследования наземных ресурсов. К работе спутник приступит уже в ближайшее время.
КНР отправит в космос спутник для зондирования Земли на расстоянииСегодня, 17:42
Как сообщают зарубежные источники, Китай запустил спутник, который будет заниматься дистанционным зондированием Земли, а именно ее поверхности. Аппарат
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