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| | Известный укротитель змей из Малайзии умер от укуса кобры

Известный укротитель змей из Малайзии умер от укуса кобры

Сегодня, 03:30
В Малайзии скончался известный укротитель змей. 33-летнего Абу Зарина Хусина укусила королевская кобра. Ее укус стал смертельным и спасти парня не удалось.

Известный укротитель змей из Малайзии умер от укуса кобры

 

Абу Хусин работал в специальном подразделении пожарно-спасательной службы, сотрудники которого отлавливали и обезвреживали ядовитых змей. Кроме того, парень обучал и других правильно ловить змей. Змеелова Абу Хусина знали многие. Его умения вытаскивать змей из любых щелей отличало парня от других профессионалов в этой сфере. Три года назад Абу Хусина уже кусала змея, но тогда врачам удалось спасти его.

 

Трагедия произошла в Бентонге. Коварная кобра напала на парня из-под потолка, когда тот пытался поймать ее. Укротитель змей был сразу же госпитализирован. В больнице Хусин скончался.
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