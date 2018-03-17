Британские полицейские беспокоятся о безопасности живущих в стране россиян

Правоохранители в Великобритании выразили свою обеспокоенность относительно безопасности российских эмигрантов, проживающих на территории страны. Данные беспокойства связаны с ухудшением отношений между Россией и Великобританией.

Александр Вест

К российским эмигрантам в Великобритании обратились британские правоохранители, с целью обсуждения вопросов об их сохранности. Британские правоохранительные органы считают, что в связи с недавним убийством предпринимателя по имени Николай Глушков, безопасность россиян, проживающих в Великобритании, находится под угрозой. По заверению британских правоохранителей, в данный момент расследование убийства российского бизнесмена не выявило никаких связей между данным преступлением и покушением, совершённым на Сергея Скрипаля и его дочь Юлию.Напомним, в минувшую среду в ряде СМИ была обнародована информация, что некоторые россияне, получившие убежище в Великобритании, получили охрану в виде полицейских, которые круглосуточно дежурят под окнами российских эмигрантов.