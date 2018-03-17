В Нидерландах работники проводили водопровод и нашли клад XV века

Водопроводчики нашли 500 монет, 12 из которых оказались золотыми. Внимание работников привлекли странные портреты, изображенные на деньгах. Сотрудники отнесли найденные монеты в исторический музей. Там специалисты рассказали, кто изображен на деньгах. На монетах запечатлены британский король Генрих VI, папа Римский Павел II и епископ Давид Бургундский. Ученые полагают, что найденный клад зарыли в XV веке. Историки обещают раскрыть новые тайны прошлого с помощью обнаруженных денег.
Клад нашли в населенном пункте Хагештайн. Специалисты считают XV век интересным для исследования, поскольку в этом столетии началась эпоха великих географических открытий, происходили крестовые походы и прочие войны. Обнаруженный горшок, наполненный монетами, поможет историкам раскрыть секреты о Нидерландах того времени.