«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

От Редактора

Феномен Шерлока Холмса поставлен под сомнение: Логика - врожденная способность мозга

Гениальными не становятся - показали новые исследования.

Сюжеты :

Алла Пугачёва поразила фанатов снимком без макияжа Трейлер новых «Мстителей» набрал рекордное количество просмотров за сутки Киноэксперты разобрали трейлер "Войны Бесконечности" до мельчайших деталей Меланхоличные интроверты являются прирожденными социальными психологами – Исследование Создатель «Новичка» поведал о противоядии от отравляющего вещества Эксперты сообщили, как выключить автоматическое удаление программ на iPhone и iPad Учёные: Кофе влияет на метаболизм человека Ольга Серябкина в сексуальном купальнике рассказала о своих снах Улучшенные БМП-1 смогут ликвидировать воздушные цели Ученые доказали, что все люди гомосексуальны «Лучше Волочковой»: Белла Потёмкина станцевала балет под Киркорова В 2017 году хакеры-вымогатели атаковали около 1 млн россиян
| | В Нидерландах работники проводили водопровод и нашли клад XV века

В Нидерландах работники проводили водопровод и нашли клад XV века

Сегодня, 13:43
В Нидерландах в провинции Утрехт работники устанавливали трубы для водопровода. Внезапно люди натолкнулись на ничем не примечательный глиняный горшок, но обнаруженное внутри посуды заставило их изменить первоначальное мнение.

В Нидерландах работники проводили водопровод и нашли клад XV века

 

Водопроводчики нашли 500 монет, 12 из которых оказались золотыми. Внимание работников привлекли странные портреты, изображенные на деньгах. Сотрудники отнесли найденные монеты в исторический музей. Там специалисты рассказали, кто изображен на деньгах. На монетах запечатлены британский король Генрих VI, папа Римский Павел II и епископ Давид Бургундский. Ученые полагают, что найденный клад зарыли в XV веке. Историки обещают раскрыть новые тайны прошлого с помощью обнаруженных денег.

Клад нашли в населенном пункте Хагештайн. Специалисты считают XV век интересным для исследования, поскольку в этом столетии началась эпоха великих географических открытий, происходили крестовые походы и прочие войны. Обнаруженный горшок, наполненный монетами, поможет историкам раскрыть секреты о Нидерландах того времени.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет
В Нидерландах обнаружена находка XV века - горшок золотых монет

Водопроводная компания провинции Утрехт в Нидерландах во время проведения технических работ обнаружила невероятно древнюю находку. В составе найденного был

В Чехии нашли клад из 700 монет X века
В Чехии нашли клад из 700 монет X века

Неподалеку от Праги (Чехия) был обнаружен клад из 700 монет, датируемых эпохой средневековья. Работники музея города Пардубица поделились этой информацией с

Американские супруги нашли ценный клад стоимостью 10 млн долларов
Американские супруги нашли ценный клад стоимостью 10 млн долларов

Американские супруги нашли ценный клад на 10 млн долларов.

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости