В Нидерландах работники проводили водопровод и нашли клад XV века

В Нидерландах в провинции Утрехт работники устанавливали трубы для водопровода. Внезапно люди натолкнулись на ничем не примечательный глиняный горшок, но обнаруженное внутри посуды заставило их изменить первоначальное мнение.

Домбровский Сергей

Водопроводчики нашли 500 монет, 12 из которых оказались золотыми. Внимание работников привлекли странные портреты, изображенные на деньгах. Сотрудники отнесли найденные монеты в исторический музей. Там специалисты рассказали, кто изображен на деньгах. На монетах запечатлены британский король Генрих VI, папа Римский Павел II и епископ Давид Бургундский. Ученые полагают, что найденный клад зарыли в XV веке. Историки обещают раскрыть новые тайны прошлого с помощью обнаруженных денег.Клад нашли в населенном пункте Хагештайн. Специалисты считают XV век интересным для исследования, поскольку в этом столетии началась эпоха великих географических открытий, происходили крестовые походы и прочие войны. Обнаруженный горшок, наполненный монетами, поможет историкам раскрыть секреты о Нидерландах того времени.