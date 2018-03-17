В Великобритании более сотни авиарейсов отменили из-за непогоды

Официальные представители британской авиакомпании British Airways обнародовали информацию о том, что 86 авиарейсов были отменены вследствие неблагоприятных погодных условий. Также рейсы отменили в ряде других авиакомпаний.

Александр Вест

Компания British Airways оповестила своих клиентов о том, что в ближайшее время будут отменены рейсы, следующие в такие направления как: Амстердам, Нью-Йорк, Париж, Чикаго, Эдинбурга, Женевы, Манчестера, а также Глазго. Вследствие непогоды были отменены некоторые авиарейсы ирландской компании Aer Lingus, а также немецких Eurowings и Lufthansa. Также рейсы в направлении Амстердама, Цюриха, Лиссабона, Осло, а также Парижа пришлось отменить таким компаниям как: TAP Portugal, KLM, Air France. Swiss и SAS.В данный момент в британском аэропорту Хитроу в общей степени отмене подверглись 118 рейсов местного и международного сообщения, из-за чего более 15 тысяч пассажиров были вынуждены изменить свои планы.