На аукционе уникальные часы Rolex могут уйти с молотка за $2,5 млн

В соответствии с данными, полученными изданием Daily Express от одного из представителей акционного дома, торги должны состояться 12 мая текущего года в Женеве.
Эти часы из белого 18-каратного золота, которым присвоили название The Unicorn, были сделаны в 1970 году по спецзаказу немецкого продавца для своего вип-клиента, при этом драгоценный хронометр считался утерянным навсегда. Однако его, по счастливой случайности, удалось обнаружить в частной коллекции 8 лет назад.
В свою очередь, деньги, вырученные за продажу часов Rolex, должны послужить благим целям, поскольку их переведут на счет фонда организации Children Action, который помогает оставшимся без присмотра детям и их семьям.