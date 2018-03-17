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| | На аукционе уникальные часы Rolex могут уйти с молотка за $2,5 млн

На аукционе уникальные часы Rolex могут уйти с молотка за $2,5 млн

Сегодня, 12:26
В качестве одного из наиболее ценных лотов на аукционе Bacs & Russo, который проводят на территории Швейцарии, выставят часы Rolex Cosmograph Daytona, выполненные в единственном экземпляре. Уникальные часы обойдутся потенциальному покупателю в 2,5 миллиона долларов, при этом их стоимость может возрасти в несколько раз в ходе торгов.

На аукционе уникальные часы Rolex могут уйти с молотка за $2,5 млн

 

В соответствии с данными, полученными изданием Daily Express от одного из представителей акционного дома, торги должны состояться 12 мая текущего года в Женеве.

 

Эти часы из белого 18-каратного золота, которым присвоили название The Unicorn, были сделаны в 1970 году по спецзаказу немецкого продавца для своего вип-клиента, при этом драгоценный хронометр считался утерянным навсегда. Однако его, по счастливой случайности, удалось обнаружить в частной коллекции 8 лет назад.

В свою очередь, деньги, вырученные за продажу часов Rolex, должны послужить благим целям, поскольку их переведут на счет фонда организации Children Action, который помогает оставшимся без присмотра детям и их семьям.
Пойда Анна
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