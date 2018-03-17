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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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| | Модель оконфузилась в тесном прозрачном боди с голым пахом

Модель оконфузилась в тесном прозрачном боди с голым пахом

Сегодня, 12:45
Сегодня ошибки в нарядах встречаются не только у знаменитостей. Обычные девушки тоже могут поплатиться за отсутствие вкуса, особенно если неудачный костюм показали по ТВ. Так произошло и с участницей утреннего шоу, которая продемонстрировала с экранов телевизора очень тесное прозрачное боди, которое не могло скрыть паховую область девушки.

Модель оконфузилась в тесном прозрачном боди с голым пахом

 

Кружевная оторочка исподнего впивалась 27-летней модели в кожу, что возмутило зрителей программы This Morning, транслируемого по британскому телевидению. В студию пригласили эксперта, который просвещал британок в вопросах нижнего белья, корректирующего фигуру. Однако в этот раз гуру нижнего белья зрители слушать не стали.

Модель оконфузилась в тесном прозрачном боди с голым пахом

 

Взамен они начали громко выражать недовольство в соцсетях: «Вас же смотрят дети!», - гневно писали они в комментариях. Особенно дотошные фолловеры указывали, какие именно интимные зоны были видны из-за неудачно подобранного наряда модели. Организаторы шоу пока никак не отреагировали на претензии подписчиков.
Дарья Светозарова
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