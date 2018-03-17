Педофил продал смартфон с компрометирующими его снимками

Сотрудникам правоохранительных органов Великобритании удалось задержать 42-летнего мужчину, обвиняемого в надругательстве над детьми, благодаря компрометирующим снимкам на проданном смартфоне. В зале суда злоумышленник признался в совершении преступлений и признал свою вину.

Пойда Анна

Согласно официальным материалам следствия, житель британского города Суонси решил продать свой смартфон iPhone 5, поместив объявление на своем акккаунте в соцсети Facebook. Местный житель приобрел аппарат для своего отца, который обнаружил на гаджете снимки старого владельца.Изначально новый владелец решил не нарушать закон о границах частной собственности, однако не смог удалить фото, которые имели интимное содержание, при этом на них был запечатлен процесс надругательства над детьми, а также принуждение их к половому акту.В зале суда обвиняемый, которого приговорили к двум годам общественных работ, полностью признал свою вину, сообщив, что, несмотря на различные принятые меры, сексуальный интерес у него вызывают лишь мальчики в возрасте 6–8 лет.