В Румынии суд признал мертвым живого гражданина

Житель Румынии Константин Релиу не смог убедить суд в том, что он живой. Судья считает истца мертвым, не взирая, на многочисленные аргументы мужчины.

Татьяна Преображенская

Как выяснилось, 63-летний уроженец Румынии долгое время жил в Турции и потерял все связи со своей семьей. Супруга румына решила, что если Константин не выходит на связь, значит, он умер. Женщина подала документы об официальном признании его смерти.Румын вернулся на родину и узнал, что с 2016 года он признан умершим. Удивленный мужчина подал соответствующий иск в местный суд, с целью опротестовать решение, согласно которому он считался мертвым. Однако судья сообщил, что поскольку апелляция была подана поздно, решение о его смерти остается действительным.Релиу признался, что в результате решения суда он не сможет устроиться на работу и, даже не будет получать пенсию.