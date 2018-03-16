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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

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| | В Румынии суд признал мертвым живого гражданина

В Румынии суд признал мертвым живого гражданина

Вчера, 23:08
Житель Румынии Константин Релиу не смог убедить суд в том, что он живой. Судья считает истца мертвым, не взирая, на многочисленные аргументы мужчины.

В Румынии суд признал мертвым живого гражданина

 

Как выяснилось, 63-летний уроженец Румынии долгое время жил в Турции и потерял все связи со своей семьей. Супруга румына решила, что если Константин не выходит на связь, значит, он умер. Женщина подала документы об официальном признании его смерти.

Румын вернулся на родину и узнал, что с 2016 года он признан умершим. Удивленный мужчина подал соответствующий иск в местный суд, с целью опротестовать решение, согласно которому он считался мертвым. Однако судья сообщил, что поскольку апелляция была подана поздно, решение о его смерти остается действительным.

Релиу признался, что в результате решения суда он не сможет устроиться на работу и, даже не будет получать пенсию.
Татьяна Преображенская
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