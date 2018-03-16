«Босс» пощупал беременную ведущую за ягодицы во время интервью

Ведущая из Великобритании Хелен Скелтон пожаловалась на участника чемпионата мира 2014 года по дартсу Росса Монтгомери по прозвищу «Босс». Мужчина якобы приставал к беременной журналистке в прямом эфире.

Домбровский Сергей

Хелена Скелтон брала интервью у Монтгомери, она поднесла к его лицу микрофон, а он начал щупать ее ягодицы, но в кадр этот процесс не попал и со стороны все выглядело пристойно. Женщина тогда находилась на раннем сроке беременности и не захотела устраивать скандал. Отрицательные эмоции могли плохо сказаться на малыше, которого ждала ведущая. По словам Скелтон, в обществе непринято выставлять себя неприятным человеком. Все хотят мирно сосуществовать, а если кто-либо осмелиться обнародовать проблемы, то на него обрушится масса критики.Скелтон была обескуражена подобным поведением «Босса», но не могла ничего поделать, поэтому предпочитала молчать, хотя близкие друзья заметили тогда ее нервозность. Монтгомери отрицает все обвинения в свой адрес. По словам участника чемпионата мира по дартсу, он не домогался ведущей, а просто дружески шлепнул ее по ягодицам. У Монтгомери есть железное алиби – это его супруга, которая в момент интервью находилась за его спиной и все видела.