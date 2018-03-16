В Лондоне продают 200-летний дом художника Констэбля за $5,6 млн

В Лондоне дом художника-пейзажиста Джона Констэбля Well Walk выставлен на продажу. Пятиэтажный таунхаус был построен 200 лет назад. Оценка здания составляет 4 миллиона фунтов стерлингов ($5,6 млн).

Татьяна Преображенская

Исторический памятник располагается в районе Хэмпстед. Двухсотлетнее здание выполнено в георгианском стиле и имеет три гостиных, кабинет, кухню, три ванных комнаты, душевую, кладовую, гостевой санузел и внутренний сад. Достопримечательностью дома Констэбля считаются интересный исторический дизайн и высокие потолки.Сотрудники компани Savills Hampstead, занимающейся продажей архитектурного памятника, подчеркнули, что покупатели дома смогут получить уникальную возможность жить в обстановке, вдохновившей мастера на создание многих шедевров.Художник Джон Констэбль написал в Хэмпстеде такие известные работы как: «Дэдхемская долина» (1802), "Телега для сена" (1821), а также «Хемстед-Хит с радугой» (1836). Картины английского художника хранятся в Лондонской национальной галерее, Музее Виктории и Альберта, Британской галерее Тейт и многих других.