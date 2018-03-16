«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнения

«Против цирка»: Лена Миро отказалась идти на выборы из-за Бузовой

Мнение об агитации от скандального блогера.

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

Сюжеты :

Сексологи: Велосипедистки намного чаще хотят заниматься сексом «Отправляла девушек на эскорт»: Шокирующая правда о Марии Мельниковой от экс-бойфренда Американская порнозвезда будет судиться со службой доставки пиццы из-за предложения секса за деньги Ученые: снижение физической активности способствует развитию диабета Глава МВД Украины рассказал о запрете голосовать на выборах президента России Режиссер Крыжовников снимет «взрослую» версию «Приключений Электроника» Российские олигархи в Лондоне опасаются участи Скрипаля Астрономы обнаружили на Марсе лицо героя киносаги "Звёздные войны" Одинока и счастлива: Бузова сама себе покупает дорогие подарки Фото грустной кошки растрогало пользователей соцсетей На конференции в Мельбурне презентован транспорт будущего В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи
| | Трамп подтвердил информацию о готовящейся встрече с Ким Чен Ыном

Трамп подтвердил информацию о готовящейся встрече с Ким Чен Ыном

Сегодня, 21:17
В Белом Доме официально подтвердили сведения о том, что президент США Дональд Трамп встретится с главой Северной Корее Ким Чен Ыном до конца мая текущего года. Сведения об этом распространяют американские СМИ.

Трамп подтвердил информацию о готовящейся встрече с Ким Чен Ыном

 

Оба лидера держав готовы поступиться личными амбициями во имя мира. В прошлом звучали нелепые высказывания, обостряющие обстановку вокруг Корейского полуострова. В Пхеньяне и Вашингтоне сделали выводы из прежних ошибок и готовы к диалогу. Трамп и Ким Чен Ын намерены пойти на определенные уступки ради заключения договоренностей и уменьшения накала страстей. В рамках поставленных целей, президент США и глава КНДР встретятся до конца мая этого года и обсудят имеющиеся проблемы.

В Белом Доме верят, у Северной Кореи есть более светлое будущее, если Пхеньян сделает шаги в правильном направлении, прекратит выпускать ядерное оружие и проводить испытание баллистических ракет. Если КНДР не прислушается к советам международной общественности, тогда ситуация может выйти из-под контроля.
Домбровский Сергей
Новости по теме
В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына
В Белом Доме назвали возможное место встречи Трампа и Ким Чен Ына

До мая этого года президент США Дональд Трамп и глава КНДР Ким Чен Ын должны встретиться. Возможно это произойдет в Вашингтоне. Представители Белого Дома не

Путин и Трамп по телефону обсудили сложную обстановку вокруг КНДР
Путин и Трамп по телефону обсудили сложную обстановку вокруг КНДР

Глава России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп по телефону обсудили сложную обстановку вокруг КНДР. Об этом сообщили представители Кремля и Белого

КНДР готова к диалогу с администрацией Трампа при «хороших условиях»
КНДР готова к диалогу с администрацией Трампа при «хороших условиях»

КНДР готова к диалогу с администрацией Трампа при «хороших условиях», – заявила руководитель отдела американских отношений в Министерстве иностранных дел

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости