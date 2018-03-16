Трамп подтвердил информацию о готовящейся встрече с Ким Чен Ыном

В Белом Доме официально подтвердили сведения о том, что президент США Дональд Трамп встретится с главой Северной Корее Ким Чен Ыном до конца мая текущего года. Сведения об этом распространяют американские СМИ.

Домбровский Сергей

Оба лидера держав готовы поступиться личными амбициями во имя мира. В прошлом звучали нелепые высказывания, обостряющие обстановку вокруг Корейского полуострова. В Пхеньяне и Вашингтоне сделали выводы из прежних ошибок и готовы к диалогу. Трамп и Ким Чен Ын намерены пойти на определенные уступки ради заключения договоренностей и уменьшения накала страстей. В рамках поставленных целей, президент США и глава КНДР встретятся до конца мая этого года и обсудят имеющиеся проблемы.В Белом Доме верят, у Северной Кореи есть более светлое будущее, если Пхеньян сделает шаги в правильном направлении, прекратит выпускать ядерное оружие и проводить испытание баллистических ракет. Если КНДР не прислушается к советам международной общественности, тогда ситуация может выйти из-под контроля.