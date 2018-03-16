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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

От Редактора

Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Разведчики ЧВК «Вагнер» совместно с солдатами САА ликвидировали полевого командира боевиков

Разведчики ЧВК «Вагнер» совместно с солдатами САА ликвидировали полевого командира боевиков

Сегодня, 21:00

Стало известно, что сирийские войска при поддержке разведчиков из так называемой ЧВК «Вагнера», подготовили засаду на связного-контрабандиста и местного полевого командира боевиков. Отмечается, что террористы направлялись на мотоциклах в населенный пункт Самаиль, который находится в западной части провинции Хомс. Известно, что недалеко расположен Растанский котел, где регулярно происходят столкновения между боевиками и солдатами САА.

Сообщается, что в результате преследования один боевик был убит, а второго российские добровольцы взяли в плен. Об этом можно судить по диалогу, который попал на видеос места происшествия.

Известно, что бойцы из России активно помогают ослабшей сирийской армии в зачистке территории страны от боевиков. Опытные российские герои демонстрируют профессионализм при выполнении сверхсложных операций против террористов. Присутствие добровольцев из так называемой ЧВК «Вагнер» позволяет избежать массовой гибели юных и неопытных срочников. Ранее они уже принимали участие в боях за Алеппо, Пальмиру и Дейр-эз-Зор, где не обошлось без потерь. Напомним, в начале февраля отряд добровольцев случайно попал под обстрел международной коалиции, возглавляемой США. В результате погибло 14 россиян, о чем сообщил Андрей Трошев, председатель «Лиги Ветеранов», которого СМИ называют руководителем ЧВК «Вагнер». Позднее эту информацию подтвердило крупное немецкое издание Der Spiegel. Журналисты провели свое расследование и выяснили, что все ранее опубликованные сообщения об огромных потерях российских добровольцах в Сирии — ложь.

Поскольку сирийская армия за годы войны серьезно потеряла в численности, то помощь профессиональных российских добровольцев пришлась очень кстати. Особенно это касается Восточной Гуты, где террористы укрепились на своих позициях и пробить их оборону весьма сложно. Боевики удерживают в заложниках тысячи мирных жителей, используя их в качестве живого щита. Этим обусловлена срочная необходимость освободительной операции сирийской армии, в которой задействованы российские добровольцы.


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