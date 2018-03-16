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Умереть достойно: Правила поведения во время апокалипсиса

Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | В Германии на заводе по утилизации боеприпасов прогремел мощный взрыв

В Германии на заводе по утилизации боеприпасов прогремел мощный взрыв

Сегодня, 20:59
На востоке Германии в городе Люббен произошло ЧП. Мощный взрыв случился на заводе, который занимался утилизацией боеприпасов в пятницу. В результате происшествия один человек получил легкие ранения, и еще один пропал без вести.

В Германии на заводе по утилизации боеприпасов прогремел мощный взрыв

 

Стало известно, что из-за взрыва часть одного из зданий оказалась поврежденной. После взрыва случилось возгорание. Сотрудники службы спасения не могут войти внутрь, поскольку существует вероятность возникновения других взрывов. За ситуацией ведется наблюдение с полицейского вертолета.

Работники предприятия покинули здание до инцидента. В данный момент неизвестно, что именно могло спровоцировать взрыв. Известно, что предприятие занималось уничтожением боеприпасов, пиротехники и взрывчатых веществ.
Татьяна Преображенская
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