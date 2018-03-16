В Германии на заводе по утилизации боеприпасов прогремел мощный взрыв

На востоке Германии в городе Люббен произошло ЧП. Мощный взрыв случился на заводе, который занимался утилизацией боеприпасов в пятницу. В результате происшествия один человек получил легкие ранения, и еще один пропал без вести.

Татьяна Преображенская

Стало известно, что из-за взрыва часть одного из зданий оказалась поврежденной. После взрыва случилось возгорание. Сотрудники службы спасения не могут войти внутрь, поскольку существует вероятность возникновения других взрывов. За ситуацией ведется наблюдение с полицейского вертолета.Работники предприятия покинули здание до инцидента. В данный момент неизвестно, что именно могло спровоцировать взрыв. Известно, что предприятие занималось уничтожением боеприпасов, пиротехники и взрывчатых веществ.