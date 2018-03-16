В Германии на заводе по утилизации боеприпасов прогремел мощный взрыв

Стало известно, что из-за взрыва часть одного из зданий оказалась поврежденной. После взрыва случилось возгорание. Сотрудники службы спасения не могут войти внутрь, поскольку существует вероятность возникновения других взрывов. За ситуацией ведется наблюдение с полицейского вертолета.
Работники предприятия покинули здание до инцидента. В данный момент неизвестно, что именно могло спровоцировать взрыв. Известно, что предприятие занималось уничтожением боеприпасов, пиротехники и взрывчатых веществ.