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Наверное, наиболее крутой и эпической можно считать гибель в момент конца света.

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| | Хиллари Клинтон получила травму из-за падения в ванной

Хиллари Клинтон получила травму из-за падения в ванной

Сегодня, 21:42
Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон вынуждена была обратиться за помощью индийских врачей. Она поскользнулась в ванной и травмировала руку.

Хиллари Клинтон получила травму из-за падения в ванной

 

Индийские травматологи сделали снимок поврежденной конечности бывшего госсекретаря США и диагностировали трещину в запястье. Этот инцидент произошел в гостинице индийского города Джодхпур. После падения политик пожаловалась на резкую боль в руке и обратилась за медпомощью. После того, как был озвучен диагноз, ассистенты Клинтон связались с ее врачами в Соединенных Штатах и те назначили лечение. На запястье бывшей претендентки на главный пост в США была наложена тугая повязка.

Сообщается, что госпожа Клинтон находилась в Индии как обычный турист. Ранее сообщалось о непримиримой позиции лидера Демпартии США в отношении России. По словам бывшей американской первой леди , «русские все еще посягают на Америку».
Дарья Светозарова
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