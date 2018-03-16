Хиллари Клинтон получила травму из-за падения в ванной

Экс-кандидат в президенты США Хиллари Клинтон вынуждена была обратиться за помощью индийских врачей. Она поскользнулась в ванной и травмировала руку.

Дарья Светозарова

Индийские травматологи сделали снимок поврежденной конечности бывшего госсекретаря США и диагностировали трещину в запястье. Этот инцидент произошел в гостинице индийского города Джодхпур. После падения политик пожаловалась на резкую боль в руке и обратилась за медпомощью. После того, как был озвучен диагноз, ассистенты Клинтон связались с ее врачами в Соединенных Штатах и те назначили лечение. На запястье бывшей претендентки на главный пост в США была наложена тугая повязка.Сообщается, что госпожа Клинтон находилась в Индии как обычный турист. Ранее сообщалось о непримиримой позиции лидера Демпартии США в отношении России. По словам бывшей американской первой леди , «русские все еще посягают на Америку».