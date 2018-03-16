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| | Судно Exxon Mobil ищет углеводороды у берегов Кипра

Судно Exxon Mobil ищет углеводороды у берегов Кипра

Сегодня, 19:23
Научно-исследовательский корабль корпорации Exxon Mobil пришел в кипрский порт Лимассол для выполнения заявленной деятельности по поиску углеводородов. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Судно Exxon Mobil ищет углеводороды у берегов Кипра

 

Судно будет тестировать дно в территориальных водах острова. Однако подготовительный маршрут у корабля имеет другую задачу, которая является необходимой частью лицензирования разведки залежей нефти и газа. Речь идет об экспертном исследовании независимой комиссией флоры и фауны территориальных вод Кипра и выводов о том, как добыча отразится на экологическом состоянии отдельных растений и организмов.

Судно определит оптимальные точки пробного бурения дна. Затем последует многосложная процедура целой низки утверждений лицензии различными правительственными учреждениями полуострова. Такой жесткий контроль испытывают на себе все корпорации, занимающиеся добычей углеводородов в территориальных водах отдельных государств Средиземноморья.

Здесь необходимо напомнить, что несколько месяцев назад турецкие военные заблокировали работу итальянской нефтяной платформы, принадлежащей компании Eni, которая была вынуждена отказаться от своего инвестиционного проекта.
Сергей Денисов
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