Судно Exxon Mobil ищет углеводороды у берегов Кипра

Научно-исследовательский корабль корпорации Exxon Mobil пришел в кипрский порт Лимассол для выполнения заявленной деятельности по поиску углеводородов. Информацию об этом сообщили местные СМИ.

Сергей Денисов

Судно будет тестировать дно в территориальных водах острова. Однако подготовительный маршрут у корабля имеет другую задачу, которая является необходимой частью лицензирования разведки залежей нефти и газа. Речь идет об экспертном исследовании независимой комиссией флоры и фауны территориальных вод Кипра и выводов о том, как добыча отразится на экологическом состоянии отдельных растений и организмов.Судно определит оптимальные точки пробного бурения дна. Затем последует многосложная процедура целой низки утверждений лицензии различными правительственными учреждениями полуострова. Такой жесткий контроль испытывают на себе все корпорации, занимающиеся добычей углеводородов в территориальных водах отдельных государств Средиземноморья.Здесь необходимо напомнить, что несколько месяцев назад турецкие военные заблокировали работу итальянской нефтяной платформы, принадлежащей компании Eni, которая была вынуждена отказаться от своего инвестиционного проекта.