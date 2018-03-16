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| | В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи

В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи

Сегодня, 15:38
Настоящее единение человека и природы произошло в Таиланде, где игривый слоненок проникся симпатией к туристке из США и, как послушный зверек, уселся ей на колени. Предварительно, правда, он вывалял ее в грязи.

В Таиланде игривый слоненок извалял американку лицом в грязи

 

Причиной такой любвеобильной реакции со стороны животного стало то, что девушка погладила его хобот. Туристка из американского штата Вирджиния Ханна Френчик заявила, что во время своего отпуска, который она решила провести в Таиланде, девушка вместе с экскурсионной группой отправилась на слоновью ферму в городе Чинагмай. Там она смогла привлечь внимание одного из слонят, подбежавшего к ней.

Френчик покорил любознательный зверь и она по-приятельски потрепала его за хобот, но любвеобильному слоненку этого оказалось мало. Он повалил смеющуюся девушка лицом в грязь, полежал на ней и посидел на коленях.

«Это был один из самых счастливых и волшебных моментов в моей жизни. Он в буквальном смысле разделил ее на до и после», - признается счастливая девушка.
Николай Офицеров
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