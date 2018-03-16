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| | Китаянке сделали операцию на мозге из-за увлеченностью играми на смартфоне

Китаянке сделали операцию на мозге из-за увлеченностью играми на смартфоне

Сегодня, 11:56
Жительница Китая чрезмерно увлеклась играми на смартфоне во время путешествия на поезде. В итоге у женщины образовались тромбы на мозге и ей срочно сделали операцию. Информацию о данном инциденте распространяет Daily Mail.

Китаянке сделали операцию на мозге из-за увлеченностью играми на смартфоне

 

47-летнюю китаянку экстренно госпитализировали. После проведения операции по удалению сгустков крови в мыслительном органе, хирург объяснил причину образования тромбов. По словам врача, они появились из-за того, что пассажирка лежала на одном боку в поезде, передавив сосуды на правой стороне шеи. Не всегда опыт учит людей избегать прошлых ошибок. Пациентка после совершения операции на мозге пришла в сознание и очнувшись принялась за старое.

Женщина лежала в палате и продолжала играть со своим смартфоном. Лечащий врач объяснил даме возможные последствия этой увлеченности, но она не обращала внимания на слова медика. В мире ежедневно происходят тысячи несчастных случаев из-за того, что люди на улице смотрят на экраны гаджетов, а не на дорогу. 14 марта этого года китаец погиб, так как заигрался в «стрелялку» на смартфоне во время экскурсии.
Домбровский Сергей
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