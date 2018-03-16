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| | Подарок на 8 марта: бизнес Елены Батуриной сделал ее богаче на 200 млн долларов

Подарок на 8 марта: бизнес Елены Батуриной сделал ее богаче на 200 млн долларов

Сегодня, 04:38

Большая новость к одному из главных женских праздников: опубликованный в начале марта последний рейтинг Форбс вновь показал рост числа женщин-миллиардеров в мире – с 227 до 256, а также количества принадлежащих им миллиардов на 20%. Совокупное «женское» состояние планеты превышает триллион долларов, однако, к сожалению, сказать, что весь этот триллион был заработан нежными женскими руками, нельзя – только четверть женщин-на-миллиард являются «self-made», тогда как подавляющее большинство получили свои средства в наследство или в результате развода.

Подарок на 8 марта: бизнес Елены Батуриной сделал ее богаче на 200 млн долларов

Предпринимательниц, заработавших свои миллиарды самостоятельно, всего 72 – и это серьезный прогресс в сравнении с прошлогодними 56.
Самой богатой дамой мира является Элис Уолтон с состоянием в $46 млрд (рост на более чем на $12 млрд за год). Единственная дочь основателя сети Walmart занимает 16 строчку мирового рейтинга благодаря росту акций компании. На втором месте – дочь и наследница прошлогоднего лидера Лилиан Бетанкур Франсуаза Майерс с $42 млрд – такова стоимость ее доли в парфюмерном гиганте L’Oreal. На третьем месте расположилась Сюзан Клаттен, ее 25 млрд – унаследованная доля в концерне BMW.
Фактически, из 10 богатейших женщин планеты 8 получили богатство в наследство, еще две – австралийка Джина Райнхарт (сырьевой бизнес) и американка Эбигейл Джонсон (инвестиции) – хоть и унаследовали семейный бизнес, смогли повысить его стоимость столь значительно, что попали в список Forbes.
Россия в женском секторе Forbes представлена всего одним именем Елены Батуриной. Ее состояние за прошедший год выросло на 200 млн долларов и составило $1,2 млрд; ее позиция в списке поднялась сразу на 73 пункта до #1867.
Для Батуриной это 13-й год подряд в статусе богатейшей женщины России, но на этом рекорды и титулы не заканчиваются: она является единственной предпринимательницей Восточной Европы, чье состояние превышает миллиард, а также единственной независимой предпринимательницей в строительном разделе списка Forbes.
Напомним, что Елена Батурина начала свою предпринимательскую деятельность в 1989 году с основания фирмы, занимавшейся производством компьютерных программ. Ее компания «Интеко» сначала занималась производством изделий из пластика, а потом вошла и в строительный бизнес, став впоследствии одним из крупнейших предприятий страны. В общей сложности Елена Батурина возглавляла «Интеко» на протяжении двадцати лет. Продав почти все свои отечественные активы в 2011 году, она перенесла бизнес в Европу. В настоящее время, пишет Forbes, она реализует себя сразу в нескольких бизнес-сферах: россиянке принадлежит сеть отелей (Ирландия, Австрия, Чехия и Россия), проект по добыче возобновляемой энергии (Италия и Греция), предприятие, занимающееся мембранным строительством (Германия), девелоперские проекты в США и Евросоюзе. Она также активно инвестирует в ряд девелоперских инвестиционных фондов, занимающихся строительством жилой и коммерческой недвижимости в Великобритании и США.
Согласно сложившейся среди богатейших людей планеты традиции, Елена Батурина также активно занимается благотворительной деятельностью. С 2012 года функционирует ее «творческий и гуманитарный» фонд BE OPEN, который «поддерживает талантливых представителей нового поколения через систему конференций, конкурсов, выставок, мастер-классов, культурных мероприятий и т.д.»

 

Несмотря на впечатляющие успехи Батуриной, кажется странным, что Россия, где 8 марта является одним из самых значительных праздников в году, вот уже 13 лет подряд не может произвести на свет ей компанию – для сравнения, в этом году в списке прекрасной половины Forbes появилось сразу 42 новых имени, причем две трети миллиардерш-предпринимателей, управляющих собственным бизнесом, приходится на США и Китай.

 
 


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