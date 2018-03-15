Пентагон готов создать космические войска по инициативе Трампа

Пентагон готов осуществить планы Дональда Трампа, согласно которым необходимо создать космические войска. Соответствующую информацию сообщила представитель Пентагона Дана Уайт.

Татьяна Преображенская

Известно, что Дана Уайт рассказала о том, что военное ведомство США готово поддержать идею Трампа о создании космических вооруженных сил, а также согласно работать с главой страны и конгрессом для доминирования в этой сфере.Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что Пентагон согласен с мнением президента, согласно которому космос является областью возможных военных действий.Ранее глава Белого дома отметил, что Соединенным штатам понадобится создание нового вида вооруженных сил – космических войск.Глава государства считает, что благодаря созданию космической армии удастся расширить военный потенциал на территории космоса.