Пентагон готов создать космические войска по инициативе Трампа

Известно, что Дана Уайт рассказала о том, что военное ведомство США готово поддержать идею Трампа о создании космических вооруженных сил, а также согласно работать с главой страны и конгрессом для доминирования в этой сфере.
Кроме того, представитель ведомства подчеркнула, что Пентагон согласен с мнением президента, согласно которому космос является областью возможных военных действий.
Ранее глава Белого дома отметил, что Соединенным штатам понадобится создание нового вида вооруженных сил – космических войск.
Глава государства считает, что благодаря созданию космической армии удастся расширить военный потенциал на территории космоса.