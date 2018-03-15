Королева Елизавета II позволила принцу Гарри жениться на Меган Маркл

Королева Англии Елизавета II официально разрешила своему внуку принцу Гарри взять в жены актрису Меган Маркл. Об этом стало известно 15 марта на Тайном совете из письма королевы.

15 марта на Тайном совете королевских советников стало известно, что королева Великой Британии Елизавета II разрешает своему внуку принцу Гарри вступить в брак с его невестой актрисой Меган Маркл. Данная традиционная процедура получения разрешения от монарха является обязательным процессом для каждого члена королевской четы.Ранее поступало сообщение, что бракосочетание молодой семьи пройдет 19 мая. На него пригласили более 2,5 тыс гостей, которые смогут наблюдать за вступлением в брак пары. В этот день также должны состояться церемония венчания в домашней церкви королевской семьи, после чего молодожены проедут по улицам Винздора и смогут присоединиться к гостям.После скорого рождения ребенка брата Гарри Уильяма и его супруги Кейт Милдлтон, принц переместиться на шестую строку в списке наследования королевского престола Великобритании.