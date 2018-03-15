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| | Британия инвестирует 48 млн фунтов в Центр по борьбе с химоружием

Британия инвестирует 48 млн фунтов в Центр по борьбе с химоружием

Сегодня, 19:49
Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, рассказал, что правительство планирует вложить в Центр, созданный для борьбы с химическим оружием 48 млн фунтов.

Британия инвестирует 48 млн фунтов в Центр по борьбе с химоружием

 

Такое решение британские власти приняли в результате произошедшего недавно инцидента с отравлением Скрипаля, бывшего полковника ГРУ. Стоит напомнить, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.

Представители британского правительства заявляют, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Власти РФ отрицают это обвинение.

Уильямсон, выступая с большой речью в четверг, отметил, что угроза применения химического оружия может исходить не только от Москвы, но и от других государств.

Он также сообщил, что инвестиция в Центр по защите от химического оружия позволит обеспечить военно-техническую лабораторию Портон-Дауна необходимыми для химического анализа ресурсами.
Татьяна Преображенская
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