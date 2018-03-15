Британия инвестирует 48 млн фунтов в Центр по борьбе с химоружием

Гэвин Уильямсон, министр обороны Великобритании, рассказал, что правительство планирует вложить в Центр, созданный для борьбы с химическим оружием 48 млн фунтов.

Татьяна Преображенская

Такое решение британские власти приняли в результате произошедшего недавно инцидента с отравлением Скрипаля, бывшего полковника ГРУ. Стоит напомнить, что Скрипаль и его дочь Юлия были отравлены нервно-паралитическим веществом.Представители британского правительства заявляют, что к отравлению Скрипаля причастна Россия. Власти РФ отрицают это обвинение.Уильямсон, выступая с большой речью в четверг, отметил, что угроза применения химического оружия может исходить не только от Москвы, но и от других государств.Он также сообщил, что инвестиция в Центр по защите от химического оружия позволит обеспечить военно-техническую лабораторию Портон-Дауна необходимыми для химического анализа ресурсами.