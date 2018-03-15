«Пропаганда пытки животных»: Поджегший кур художник вызвал скандал

подстрекательстве

Алжирский художник Адель Абдессемед в новой видеоработе под названием «Весна» сжег заживо кур. Несмотря на то, что ни одна птица не пострадала, деятеля искусства раскритиковали и обвинили вк издевательству над животными.

15 марта музей современного искусства MAC Lyon во Франции убрал с экспозиции работу Аделя Абдессемеда. Произведение «Весна» является видеороликом, на кадрах которого запечатлен процесс «сгорания» кур. Подвешенные за ноги птицы пребываю т в огне ровно три секунды. При этом организаторы выставки уточняли, что работа была создана при помощи «безопасного огня» - специальной пиротехники, которая не причиняет вреда. Ни одна курица при создании ролика не пострадала. Примечательно, что перед этим алжирский художник таким же образом поджег себя.

Виктория Озерова

Несмотря на все это, нашлись активисты, которые не оценили подобного искусства и обвинили музей и автора работы в «пропаганде пытки животных».