Из-за скандала министр финансов Японии отказался ехать на G20

Глава минфина Японии Таро Асо отказался приезжать на встречу министров G20, которая состоится в Аргентине. Причиной для отказа послужило то, что политик должен участвовать в собрании бюджетной комиссии верхней палаты правительства.

Анна Котова

19-20 марта в Аргентине состоится совещание руководителей Минфина и руководителей центральных банков 20 государств, которые входят в состав G20. Однако Японию на этом собрании будет представлять заместитель Таро Асо Минору Кихара. Сейчас законодатели от оппозиции настаивают на отставке министра финансов, так как вокруг политика разгорелся скандал из-за продажи госучастка. По информации оппозиции, Таро Асо продал участок по сниженной стоимости школе, руководители которой связаны с семьей премьер-министра Синдзо Абэ.Ранее информировалось, что организация «Моритомо Гакуэн» собирается возвести собственную начальную школу на участке, который был куплен за 100 млн иен (890 тысяч долларов), когда действительная его цена составляла 800 млн иен (примерно 7 млн долларов).