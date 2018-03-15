«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Мнения

«Лошадь не выдержала»: Лена Миро объяснила, почему народ никогда не выберет Собчак президентом

Блогер считает, что всякому терпению приходит конец.

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

От Редактора

Пневмония, паралич, смерть: Свою жизнь Хокинг считал смешной

Ученый имел уникальное мировоззрение.

Сюжеты :

Диетологи проверили полезность палео-вегетарианской диеты Apple приостановила выпуск iPhone из-за больших нарушений при сборке гаджетов Фанаты SEREBRO недовольны участницей трио Фанаты провожали Олега Табакова в последний путь криками «Браво» Путин прибыл проститься с Табаковым В Москве женщина-полицейский выгнала инвалида из метро Американец убил старика гантелью из-за флирта Путин рассказал, как в молодости лихачил на «Запорожце» Поклонники Гарри Поттера заметили большую ошибку в картине «Фантастические твари» Путин рассказал, как в 90-е годы планировал работать таксистом Ведущая «Ревизорро-Медицинно» пожаловалась Владимиру Путину на Ростов Mr. Freeman в новой серии в память о Хокинге полетал на «пенисе»
| | Из-за скандала министр финансов Японии отказался ехать на G20

Из-за скандала министр финансов Японии отказался ехать на G20

Сегодня, 18:32
Глава минфина Японии Таро Асо отказался приезжать на встречу министров G20, которая состоится в Аргентине. Причиной для отказа послужило то, что политик должен участвовать в собрании бюджетной комиссии верхней палаты правительства.

Из-за скандала министр финансов Японии отказался ехать на G20

 

19-20 марта в Аргентине состоится совещание руководителей Минфина и руководителей центральных банков 20 государств, которые входят в состав G20. Однако Японию на этом собрании будет представлять заместитель Таро Асо Минору Кихара. Сейчас законодатели от оппозиции настаивают на отставке министра финансов, так как вокруг политика разгорелся скандал из-за продажи госучастка. По информации оппозиции, Таро Асо продал участок по сниженной стоимости школе, руководители которой связаны с семьей премьер-министра Синдзо Абэ.

Ранее информировалось, что организация «Моритомо Гакуэн» собирается возвести собственную начальную школу на участке, который был куплен за 100 млн иен (890 тысяч долларов), когда действительная его цена составляла 800 млн иен (примерно 7 млн долларов).
Анна Котова
Новости по теме
Оппозиция в Японии требует отставки правительства Синдзо Абэ
Оппозиция в Японии требует отставки правительства Синдзо Абэ

В Японии оппозиционные партии сообща выдвинули требование относительно отставки правительства, возглавляемого Синдзо Абэ, который в данный момент занимает пост

Глава МИД Японии ощутил статус Лаврова при первой встрече
Глава МИД Японии ощутил статус Лаврова при первой встрече

Глава МИД Японии Таро Коно ощутил статус коллеги из России Сергея Лаврова при первой встрече, которая состоялась 7 июля. Об этом он лично заявил журналистам в

Японское правительство в полном составе подало в отставку
Японское правительство в полном составе подало в отставку

По требованию японского премьер-министра Синдзо Абэ, правительство страны подало в отставку. Данная поцедура является обычной формальностью для перестановки в

Добавить комментарий:

Имя:
Email:
Ваш комментарий:
Интересно
присоединяйтесь к нам в соцсетях
РИА ВладТайм
Последние новости

Сетевое издание "ВладТайм"(новости России, Украины и мира).

На данном сайте распространяется информация,предоставленная информационными агентствами "Vladtime" ("ВладТайм"), Интерфакс, ТАСС и другими. Почтовый адрес: in@vladtime.ru

При использовании, копировании, цитировании публикаций информационного портала "Vladtime.ru" обязательна прямая ссылка на страницу используемого материала: указание названия портала со следующими работающими гиперссылками: новости, ВладТайм новости, Vladtime.ru новости, или другой логичной ссылки.



© 2009-2018 VladTime.ru - новости