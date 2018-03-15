«Настоящая леди»: Китаянка «проглотила» сладкую вату за три секунды

Китаянка побила все рекорды национального телешоу в конкурсе по поеданию десерта. Девушка буквально проглотила сладкую вату за несколько мгновений, при этом ее действия назвали «элегантными».

Гостья китайского спутникового телеканала Чжэцзян удивила многих зрителей. Участнице национального телешоу Ан Ки (An Qi) удалось в конкурсе по скоростному поеданию десерта поставить новый рекорд. Девушка просто скатала сладкую вату и за считанные секунды запихала ее пальцами в рот. Соперник же начал откусывать куски десерта, что и привело его к поражению. Зрителей шокировало то, что девушке удалось проделать все без единой эмоции, они выразили свой восторг и назвали китаянку «элегантной женщиной». Многих удивило, как девушка сделала вид, что ничего не случилось, сразу после того, как быстро запихнула сладкую вату в рот.

Виктория Озерова

Поедание десерта на всеобщее обозрение принесло китаянке почти мировую славу.