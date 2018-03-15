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| | «Настоящая леди»: Китаянка «проглотила» сладкую вату за три секунды

«Настоящая леди»: Китаянка «проглотила» сладкую вату за три секунды

Сегодня, 17:13
Китаянка побила все рекорды национального телешоу в конкурсе по поеданию десерта. Девушка буквально проглотила сладкую вату за несколько мгновений, при этом ее действия назвали «элегантными».

«Настоящая леди»: Китаянка «проглотила» сладкую вату за три секунды

 

Гостья китайского спутникового телеканала Чжэцзян удивила многих зрителей. Участнице национального телешоу Ан Ки (An Qi) удалось в конкурсе по скоростному поеданию десерта поставить новый рекорд. Девушка просто скатала сладкую вату и за считанные секунды запихала ее пальцами в рот. Соперник же начал откусывать куски десерта, что и привело его к поражению. Зрителей шокировало то, что девушке удалось проделать все без единой эмоции, они выразили свой восторг и назвали китаянку «элегантной женщиной». Многих удивило, как девушка сделала вид, что ничего не случилось, сразу после того, как быстро запихнула сладкую вату в рот.

 

Поедание десерта на всеобщее обозрение принесло китаянке почти мировую славу.
Виктория Озерова
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