«Настоящая леди»: Китаянка «проглотила» сладкую вату за три секунды

Гостья китайского спутникового телеканала Чжэцзян удивила многих зрителей. Участнице национального телешоу Ан Ки (An Qi) удалось в конкурсе по скоростному поеданию десерта поставить новый рекорд. Девушка просто скатала сладкую вату и за считанные секунды запихала ее пальцами в рот. Соперник же начал откусывать куски десерта, что и привело его к поражению. Зрителей шокировало то, что девушке удалось проделать все без единой эмоции, они выразили свой восторг и назвали китаянку «элегантной женщиной». Многих удивило, как девушка сделала вид, что ничего не случилось, сразу после того, как быстро запихнула сладкую вату в рот.
Поедание десерта на всеобщее обозрение принесло китаянке почти мировую славу.