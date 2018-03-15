Упитанная кошка из Канады научилась каждый день радовать свою хозяйку

По ее словам, каждый день весной и летом упитанный питомец выходит во двор непосредственно к цветнику и ожидает, пока на землю с куста не упадет цветок. После она изучает растение и, только если ее удовлетворит результат, приносит своей любимой хозяйке.
Владелица кошки уверена в том, что таким образом она компенсирует перед ней свою неспособность ловить мышей и вредящих хозяйству птиц из-за внушительного брюшка.
Еще 1 февраля в прессе нашумела история о новозеландском коте Мо, который стал причиной ссоры влюбленной пары, принеся домой нижнее белье соседки. Скандал начался, когда возлюбленная мужчины по имени Эд Уильямс обнаружила на их постели женские трусы, а на заднем крыльце был бюстгальтер. Пара находилась в состоянии ссоры более двух недель, мужчина уже не надеялся, что ему поверят, но однажды они увидели, как кот переходит дорогу с футболкой в зубах.