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| | Упитанная кошка из Канады научилась каждый день радовать свою хозяйку

Упитанная кошка из Канады научилась каждый день радовать свою хозяйку

Сегодня, 08:48
Мнение о том, что только собаки хотят радовать собственных хозяев, решила разрушить упитанная кошка из Канады, которая едва ли не каждый день радует свою владелицу. Соответствующее заявление было сделано Элли Хэмилтон на просторах Twitter.

Упитанная кошка из Канады научилась каждый день радовать свою хозяйку

 

По ее словам, каждый день весной и летом упитанный питомец выходит во двор непосредственно к цветнику и ожидает, пока на землю с куста не упадет цветок. После она изучает растение и, только если ее удовлетворит результат, приносит своей любимой хозяйке.

Владелица кошки уверена в том, что таким образом она компенсирует перед ней свою неспособность ловить мышей и вредящих хозяйству птиц из-за внушительного брюшка.

Еще 1 февраля в прессе нашумела история о новозеландском коте Мо, который стал причиной ссоры влюбленной пары, принеся домой нижнее белье соседки. Скандал начался, когда возлюбленная мужчины по имени Эд Уильямс обнаружила на их постели женские трусы, а на заднем крыльце был бюстгальтер. Пара находилась в состоянии ссоры более двух недель, мужчина уже не надеялся, что ему поверят, но однажды они увидели, как кот переходит дорогу с футболкой в зубах.
Николай Офицеров
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